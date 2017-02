Ngjela: Në qershor mund të mos ketë zgjedhje!

Spartak Ngjela, u shpreh për në “Dritare me Rudinën”, se në qershor mund të mos ketë zgjedhje.

“Eshtë logjikë, jo informacion, që nuk do të ketë zgjedhje nëse nuk do të zbatohet vetingu. Sepse nëse ku ligj hyn në fuqi, të gjithë bëhen të akuzuar. Duhet të provojnë se nga i kanë nxjerrë paratë. Zgjedhjet mund të shtyhen sepse nuk bëhen dot”.

“Vetingu do të nxjerrë provat për të gjithë. P.sh, Berisha ka mijëra hektarë toke. Është e drejta jonë, të mendojmë se këto pasuri që ka, ia ka marrë shtetit. Nuk është akuza, është ai që do të provojë pafajësinë e tij. Nën padi penale do të kalojnë të gjithë, dhe do të shihet kush do të shpëtojë,” tha avokat Ngjela./dritare.net