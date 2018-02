Nga Myzeqeja fillon ndryshimi… qeveria vë në punë ekskavatorët

Kryeministri Edi Rama, ishte në zonën e Myzeqesë për të parë nga afër disa projekte. 400 km kanale kulluese dhe vaditëse formojnë në Lushnje dhe Divjakë “unazën bujqësore”.

Por, ajo çka përbën risi në këtë investim është pajisja e çdo fermeri me matës, çka do të sjellë edhe menaxhim më të mirë të burimeve ujore.

“Në këtë rajon, ku kemi bujqësinë më intensive, për herë të parë në Shqipëri, ne do të bëjmë vaditjen me matës, që gjithësecili ta dijë se sa ujë merr e se sa ujë harxhon. Është një inovacion që ne duam ta shtrijmë edhe më tutje”,- tha Rama.

Ky është një transformim rrënjësor shtoi Rama, që përveç lehtësirave për fermerët e bujqit, ka sjellë edhe punësimin e banorëve të zonës, ku deri tani janë punësuar 250 të tillë e deri në përfundim prentendohet të merren në punë 600 veta, përfshi punësimin sezonal.

Investimet përfshijnë gjithashtu edhe ujësjellësin e ri, punimet për të cilin përfundojnë në tetor të këtij viti dhe i japin zgjidhje furnizimit me ujë të pijshëm për 22 mijë banorët e zonës së Çermë-Sektorit.

Kryeministri vizitoi nga afër ambientet e rikonstruktuara plotësisht të shkollës së Çermës dhe Këmishtajt, që do i shërbejnë jo vetëm nxënësve, por edhe komunitetit.

“RILINDJA E BUJQËSISË – Një ndër shembujt më kuptimplotë për pse karvani do të shkojë përpara sado të lehin qentë

Dje në Divjakë dhe Lushnjë, ku është edhe zona më intensive bujqësore e vendit, ku më shumë se 400 km kanale ujitëse e kulluese po pastrohen nga dherat, plehrat, ferrat, inertet e llumrat e mbledhura në 25 vjet, por edhe po rindërtohen nga themeli me veshje betoni e rrjeta hekuri, për të çuar ujin në çdo m2 tokë buke. Jo vetëm kaq, por për zonën e Divjakës, po ndërtohet për të parën herë në Shqipëri një sistem modern ujitjeje me matës dhe “rubineta”, për të mos çuar dëm asnjë pikë uji dhe për të mos patur mungesë uji as në kushtet e thatësirës më të madhe! Ky sistem do të shtrihet hap pas hapi më tej, në gjithë rajonin e Fierit e më gjerë në rajonet e tjera.