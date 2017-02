Ndahet Noizy me Encën…?! A do të jetë ky ‘divorci’ i vitit?

Foto 1 nga 9

Reperi i suksesshëm shqiptar Noizy, i njohur nga të gjithë si themeluesi i grupit “OTR” ka shpërthyer sot në një status kundrejt bashkëpunëtores së tij të ngushtë në 3 vitet e fundit, Enca Haxhia.

Mbrëmjen e djeshme Enca Hashia ka dhënë një intervistë ku ka treguar për arritjet e saj dhe se si u bë pjesë e label-it Universal.

Por kjo gjë duket se nuk i ka pëlqyer aspak Noizy-t duke reagur nëpërmjet nje postimi në Instagrm. Repei tregon se pas arritjeve të Encës fshihet ai dhe grupi OTR.

Ndonëse në statusin e Noizy-t nuk përmendet asnjë emër, referuar fakteve të përmendura në shkrim si “SelfMade” të cilën Enca e ka të shkruar në profilin e saj në instagram, apo edhe kontrata me “Universal”, të çojnë vetëm tek emri i saj.

Për më shumë, lexoni më poshtë, çfarë shkruan Noizy në statusin e tij:

“Hajdutët kanë arsye që vjedhin, ai që vret ka 1 arsye të fortë që vendos të vrasë, gjithashtu edhe ai që gënjen ka arsyet e veta kuptohet, por të jesh mosmirënjohës s’e kuptoj.

E kuptoj që ti do t’u tregosh njerëzve me këmbëngulje qe je ‘selfmade’, por të gjithë e dinë se kush të bëri, të gjithë e dinë kush ishe kur ishe vetëm, dhe të gjithë e dinë se kush u bëre kur u bashkove me “OTR”, kështu që atë ‘selfmade’ shko e thuaja dikujt tjetër jo neve, nuk është turp të thuash që më ka ndihmuar grupi, sepse do, s’do ti, jemi grupi më i suksesshëm në Shqiptari, ishe a nuk ishe ti asgjë nuk do ndryshoi.

Ti dhe “stafi” keni hyrë në “Universal” me forcat e tua? Cili staf? Shoferi makinës, apo make up artist?! Mos harro se as nuk të njihnin dhe u desh të bisedoja 30 min me to për ty dhe qe vendosëm të japim 1 shans, dhe gjithë kjo bisedë është inçizuar për prova.

Shko thirr gazetarët prapë dhe jep intervistë të saktë, pa rrena, se s’ke arsye. Deri atëherë je jashtë grupit “OTR”, #OTR2THEFULLEST”, – përfundon ai.