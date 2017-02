Meta: Vettingun do ta bëjnë institucionet e jo ambasadat

“Nuk do të ketë dy procese vettingu. Pra, një proces vettingu i konsullatës amerikane, i ambasadës gjermane apo greke. Do të ketë vetëm një proces Vettingu, që do të bëhet sipas institucioneve shqiptare”

Kreu i Kuvendit Ilir Meta, në intervistën e tij të dhënë mbrëmë për “Top Story”, me gazetarin Sokol Balla, ka dhënë përgjigje për shumë çështje të aktualitetit politik dhe të përplasjeve të ditëve të fundit.

Meta ka shpjeguar pozicionin e tij në përplasjen mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe Ambasadës së SHBA në Tiranë, ka folur për procesin e vettingut dhe Reformën në Drejtësi, për marrëdhëniet në koalicionin e majtë, si edhe për çështjen e kultivimit e trafikut të lëndës narkotike dhe mosarrestimin e Kelmend Balilit.

Konflikti Llalla-Lu

Duke folur për përplasjen e Prokurorit Llalla me ambasadorin Lu, Meta ka thënë se ai ka mbajtur një qëndrim institucional.

“Nuk jam bërë palë në asnjë konflikt me askënd. Jam palë me transparencën dhe të vërtetën, sidomos kur bëhet fjalë për një të vërtetë që ka ndodhur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ku u hodh shorti”.

Ndërsa për deklaratat e ambasadorit amerikan ai tha: “Jam habitur nga deklaratat dhe kam pyetur nëse prokurori ka bërë lëvizje për prokurorë që kanë plotësuar kushtet. Sipas shkresave të Prokurorisë rezulton që vetëm këta tre prokurorë plotësonin kushtin që duhet të jenë magjistratë”.

Pyetjes se atëherë pse erdhën deklaratat, Meta i dha këtë përgjigje: “Nuk e di. Ose ka info që unë nuk e kam ende, ose është keqinformuar. Nuk besoj se ambasadori ka për qëllim që të dëmtojë imazhin e Kuvendit”.

Vettingu

Meta e bërë të qartë se procesi i vettingut do të bëhet vetëm nga institucionet shqiptare, me vëzhgimin e institucionit ndërkombëtar të monitorimit.

Për Metën “nuk do të ketë dy procese vettingu. Pra, një proces vettingu i konsullatës amerikane, apo një i ambasadës gjermane. Do të ketë vetëm një proces Vettingu që do të bëhet sipas institucioneve shqiptare me monitorimin e institucioneve ndërkombëtare të monitorimit”.

“Asnjë ambasador nuk mund të zëvendësojë institucionet sepse nuk e ndihmon Shqipërinë që të ecë përpara dhe të ndërtojë institucione të qëndrueshme. Kontributi më i madh që mund të jepet është gjithmonë në partneritet”, ka deklaruar Meta.

Vizat

I pyetur se mos heqja e vizave për prokurorët e gjyqtarët, përfshirë edhe prokurorin Llalla, është një ndërhyrje në procesin e vettingut, Meta e ka trajtuar atë si një çështje personale.

“Me aq sa kam unë informacion, për kryeprokurorin, bashkëshortja e tij ka lindur më 31 dhjetor dhe meqenëse ajo ka patur një vizë diplomatike 5-vjeçare, unë mendoj që SHBA kanë bërë shumë mirë që i kanë hequr vizën bashkëshortes së zotit Llalla dhe nëse e kërkonin rregullat e tyre që të hiqej edhe bashkëshorti, por kjo nuk ka të bëjë me raportin me Prokurorinë e Përgjithshme si institucion, jo thjesht me zotin Llalla si individ”.

Ndërsa i pyetur se mos ky ndëshkim me anë të vizave do të prekte edhe politikën, Meta ka deklaruar: “Nuk e di. Nuk më intereson fare sepse është kompetencë e zyrës konsullore të ambasadës”.

Balili

Meta ka folur edhe për çështjen e drogës e veçanërisht për mosarrestimin e Kelmend Balilit.

“Dua të them që unë nuk jam për dënime kolektive. Nëse personi në fjalë ka probleme me ligjin, të përgjigjet para drejtësisë. Unë nuk kam asnjë kompleks pse një i afërm i tij është kryetar i një bashkie, në Delvinë. Çdo njeri duhet të paguajë vetë për shkeljen e ligjit, dhe për problemet që ka me ligjin dhe drejtësinë. Koha e dënimeve kolektive ka ikur”, -tha Meta.

Kreu i Kuvendit është ndalur dhe tek arsyet konkrete të kërkesës së tij drejtuar Presidentit Nishani, pasi arrestimi i Balilit sipas tij, ishte edhe një kërkesë e ndërkombëtarëve.

“E kërkova mbledhjen e Këshillit të Sigurisë pasi ky ka qenë një shqetësim i ngritur nga SHBA, edhe nga ambasadori Lu. Një shqetësimin i agjencive ligjzbatuese amerikane. Më ka kërkuar dy herë që të tërheq vëmendjen e institucioneve për t’i dhënë një zgjidhje kësaj. Kur kjo çështje ngrihet në një nivel kaq të lartë, do të thotë që shqetësimi është i madh. Dhe kur vihet një lloj pikëpyetje e aftësisë së Shqipërisë për të arrestuar një të kërkuar nga drejtësia”, sqaroi Meta.