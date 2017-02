Maqedoni/ Presidenti vë partitë në garë: Të vijë kush bën 61 deputetë

Presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov ka folur pas takimit me kryetarët e partive politike në Maqedoni, Bilall Kasami, Ziadin Sela, Vesel Memedi, Ali Ahmeti, Zoran Zaev dhe Nikolla Gruevski. Në përfundim të takimeve ai tha se pas dështimit të Gruevskit do t’ja japë mandatin e kryeministrit atij që bën shumicën prej 61 deputetësh në parlament.

“Prej dy vitesh jemi në krizë politike. Kishim edhe zgjedhje për të cilat menduam se do të na nxjerrin nga kriza. Në periudhën e kaluar patëm çfarëdo thëniesh për mandatin. Unë kam thënë që do ta respektoj Kushtetutën. Neni 90 është shumë i qartë. Jo rastësisht, krijuesi i Kushtetueses ka krijuar një nen. Ai i jep liri kryetarit që të vendos.

Kam shfrytëzuar lirinë që ma jep kushtetuta. Kam vendosur që të konsultohem me kryetarët e partive politike. Qëllimi ishte që të dëgjoj këshillat e tyre se si të dalim nga kriza.

Pas takimet, them se mandat do të merr ajo parti që do të ketë 61 mandate që tregojnë shumicë në Kuvendin e Maqedonisë. Nga ata që do të krijojnë qeverinë e re dua që të punojnë për të mirën e këtij vendi” ,- tha mes tjerash Ivanov para gazetarëve.