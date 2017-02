Kur e humbet pronën për një vrimë në hartë…

Kryeministri Edi Rama firmosi këtë të mërkurë marrëveshjen për kadastrën dixhitale, që sipas tij do t’i japë zgjidhje një problemi të mbartur prej vitesh.

Marrëveshja u nënshkrua me Agjencinë Japoneze për Bashkëpunimin Ndërkombëtar.

“Që prej vitit 1930, kur është nënshkruar Traktati i parë për Tregtinë mes Shqipërisë dhe Japonisë, qeveria japoneze ka qenë gjatë gjithë periudhave, kur e ka pasur të mundur, një partner i besueshëm dhe një ndihmës, i gatshëm për të ndikuar pozitivisht zhvillimet në vendin tonë.

Asistenca zyrtare për zhvillim që Shqipëria ka përfituar prej qeverisë japoneze i tejkalon 200 milionë euro dhe e rendit Japoninë ndër vendet kryesore që kanë ndihmuar drejtpërdrejtë vendin tonë, posaçërisht në periudhën pas rënies së regjimit komunist,” tha Rama.

Kryeministri nënvizoi se kjo kadastër do të përmbajë të gjitha ndërtesat, rrugët, veprat e infrastrukturës, monumentet e kulturës, etj.

“Ky është një projekt që nuk e teproj aspak po të them se mund të quhet fantastik. Është një projekt që na jep mundësinë të vendosim një kufi ndarës mes çerekshekulli ngatërresa, rrëmujë, konflikte në gjithë fushën e të drejtave të pronës, që kanë ardhur përveç të tjerash, edhe si rezultat i mungesës së një informacioni të integruar dhe të besueshëm të pronës në territor.

Ka dëshmi të pafundme për viktimat e këtij kaosi, por më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj, një dëshmi të një familjeje, e cila humbi pronën në gjyq për shkak se harta në zonën ku gjendjet prona e kësaj familjeje ishte me vrimë. Bëhet fjalë për harta në letër, të përdorura, të ripërdorura, të stërpërdorura, të palosura, të ripalosura, të stërpalosura, të hapura, të rihapura, të stërhapura, që nga gjithë ky përdorim i gjatë kanë vrima.

Prona e asaj familjeje humbi në një nga këto vrima. Në vendimin e gjykatës thuhet: “Gjykata nuk mund të vendosë për pronën në fjalë, pasi ajo gjendet në vrimën e hartës”,” tha Rama.

“Kjo kadastër, e cila do të përmbajë të gjitha ndërtesat, rrugët, veprat e tjera të infrastrukturës, infrastrukturën nëntokësore, monumentet e kulturës, zonat e mbrojtura, territoret ku investohet, volumet e investimeve e me radhë, do na bëjë një popull që jetojmë në një shtet. Në fund të fundit, në qoftë se shteti nuk ka inventar as për sa njerëz jetojnë në territorin e vet, as për ku banojnë ata që jetojnë në territorin e vet, as për çfarë pronash ka në territorin e vet, as për çfarë pasurish natyrore dhe kulturore trashëgohen në territorin e vet, çfarë shteti është?! Vetëm shtet nuk mund të quhet. Të mendosh dhe të thuash se ke shtet, kur s’ke inventar, është njësoj si të thuash, kam një shtëpi, po s’kam asnjë informacion ku gjendet, si gjendjet e pse gjendet, çfarë ka e s’ka kjo shtëpi. Është një hap kolosal në rrugën për të bërë shtet”.