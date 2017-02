Kryeministri Rama: Policia nuk ka gisht në grabitjen e Rinasit

Në komunikimin javor që kryeministri Rama bëri në facebook, ka folur për grabitjen spektakolare të ndodhur në Rinas pak ditë më parë. Ai ka thënë se, faji për grabitjen nuk është i policisë, por i bankave.

Sipas Ramës, policia nuk ka gisht në këtë grabitje. Po ashtu Kryeministri Rama ka thënë se, në qeverisjen e kaluar ndodhën 32 grabitje bankash.

“Kanë ndodhur disa grabitje të kësaj natyre vitet e fundit. Nuk është një fenomen i ri. Në qeverisjen e kaluar bankat janë grabitur 32 herë. Grabitjet kanë qenë të organizuara me një ndihmë nga brenda këtyre institucioneve. Suksesi i grabitjeve edhe nga sistemi mizerabël i sigurisë.

Policia e Shtetit ka zbardhur plotësisht qoftë rastin e bujshëm të Rinasit, qoftë të bankës në qendër të Tiranës. Janë arrestuar disa autorë dhe disa të tjerë në kërkim. Policia e Shtetit jo vetëm që nuk ka gisht në grabitjen e bankave, por ka kërkuar nga bankat marrjen e masave për sigurimin e zinxhirit të brendshëm të tyre. Në rastin e fundit vonese në lajmërimin e policisë”,- ka deklaruar Rama.

Kujtojmë që grabitja ka ndodhur rreth tre ditë më parë në Qafë Kashar, në periferi të Tiranës, ku dy persona të veshur me kamuflazh, mundën të marrin shtatë thasë me lekë të Bankës Kombëtare Tregtare, të cilat transportoheshin me dy makina të blinduara për në aeroportin e Rinasit, me destinacion Vjenën. Për këtë është akuzuar nga opozita si bashkëpunuese edhe Policia e Shtetit.