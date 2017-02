KQZ: S’ka votim elektronik. 6 mln dollarë zgjedhjet

Merr fund debati për zbatimin votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet e vitit 2017. KQZ do të miratojë buxhetin e ri për zgjedhjete vitit 2017, në zërat e të cilit nuk është parashikuar asnjë lek për zbatimin e teknologjisë në zgjedhje.

Edhe pse nuk priteshin surpriza për votimin dhe numërimin elektronik, pasi diskutimet për amandamentin e Kodit Elektoral ka mbetur në nivel deklaratash e retorikash politike. KQZ ka diskutuar dje buxhetin e ri zgjedhor, i cili kap shifrën e 733 mln lekëve të rinj, ose thënë ndryshe rreth 6 mln dollarë.

Buxheti i zgjedhjeve, zërin më të madh ka atë të pagave dhe shpërblimeve të punonjësve të përkohshëm, I cili kap vlerën e rreth 275 mln lekës, ose rreth 2,.1 mln dollarë

PUNONJËSIT E RINJ

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të hapë rreth 342 vende të reja pune, në të cilat do të punësohen specialistë me kontratë të përkohshme. Për këtë kategori punonjësish, KQZ ka parashikuar që paga e tyre të jetë e barabartë me pagën e një specialisti në institucionet e vendit, si ministri apo Kuvend.

“Me vendimin nr.16, date 17.01.2017, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar strukturën e personelit shtesë të KQZ-së për zgjedhjet e datës 18 qershor 2017. Në të njëjtin vendim është përcaktuar edhe kohëzgjatja e kontratës, si edhe kategoria e pagës për secilin pozicion.

Punonjësit e përkohshëm do të paguhen mbështetur në VKM Nr.589, datë 17.07.2013, ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr.545, datë 11.08.2011 të Këshillit të Ministrave’. Nga ana e drejtorisë së Financës është bërë llogaritja e fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore në përputhje me VKM-të e sipërcituara, si edhe legjislacionit tjetër që përcakton masën e sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimin mbi të ardhurat personale.

Në total për procesin e ardhshëm zgjedhor është parashikuar të punësohen në total 342 punonjës me kontratë të përkohshme. Kostoja totale e pagave të personelit të përkohshëm është 68.8 milionë lekë”, thuhet në relacionin e buxhetit.

Ndërkohë që duke llogaritur dhe pagesat për kryetarët dhe anëtarët KZAZ-ve, komisioneve të votimit, grupeve të numërimit, monitoruesve dhe bordit të medias, “kosto totale e shpërblimeve është 216.4 milionë lekë”./Panorama/