Kosovë, marrëveshje për murin në veriun e Mitrovicës

Qeveria e Kosovës bëri të ditur se është arritur një marrëveshje rreth çështjes së murit në pjesën veriore të urës kryesore mbi lumin Ibër, i cili qe ngritur në dhjetor nga autoritetet lokale serbe në veriun e Mitrovicës.

Nëpërmjet një komunikate qeveria thotë se marrëveshja është arritur pas mesnatës. “Gjatë ditëve të fundit dhe nën lehtësimin e zyrës së Bashkimit Evropian si dhe të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, palët e përbëra nga ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ferat Shala dhe kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiç, janë pajtuar që të zgjidhet çështja që e cila lidhet me ndërtimin e murit në Mitrovicën Veriore“.

Sipas qeverisë, “kjo zgjidhje do të ulë tensionet në veriun e Kosovës, do të ndihmojë lirinë e lëvizjes dhe do të krijojë një mjedis të favorshëm për të gjithë qytetarët në veri dhe në jug të Mitrovicës. Ne jemi të vetëdijshëm që çështja ka shkaktuar paqartësi në periudhën paraprake, por jemi kënaqur që të gjithë kemi pasur një qasje konstruktive në mënyrë që të përmbyllim këtë çështje në mënyrë të qëndrueshme”, thuhet në komunikatën e qeverisë.

Sipas një dokumenti të publikuar të qeverisë, thuhet se “me 4 ose 5 shkurt duhet të rrënohet objekti, më 5 shkurt do të bëhet largimi i strukturës ekzistuese, ndërsa ndërtimi i projektit të ri do të nis me 7 shkurt“.

Çështja e murit kishte nxitur debate dhe pakënaqësi të shumta për më shumë se dy muaj. Autoriteteve dhe partitë politike në Kosovë ngritjen e këtij muri e patën cilësuar si një veprim që bie ndesh me marrëveshjen për liri të lëvizjes në qytetin e ndarë në dy pjesë, në veriun me shumicë shqiptare dhe jugun me shumicë serbe, ndërsa për rrënimit e tij ishte miratuar edhe një rezolutë nga Parlamenti i Kosovës

Autoritetet lokale serbe në veriun e Mitrovicës vazhdimisht thanë se muri është pjesë e një projekti për ndërtimin e një shëtitoreje dhe se nuk do ta rrënojnë atë.

Marrëveshja për lëvizje të lirë që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian bëri të mundur që në gusht të këtij viti të fillojnë punimet për zhbllokimin e urës. Bashkimi Evropian ka investuar 1.2 milion euro për revitalizimin e saj,

Ura qendrore mbi lumen Ibër ishte mbajtur mbyllur nga serbët lokal që nga muaji korrik i vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë nën kontroll vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë në veri.

Ngritja e murit, që u pasua nga arrestimi i ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj në bazë të një urdhër arresti serb si dhe ndalimi i hyrjes në Kosovë të një reni nga Serbia me mbishkrime kundër pavarësisë së Kosovës, çuan në tensione të larta ndërmjet të dyja palëve.

Bashkimi Evropian organizoi dy takime në nivelin më të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, por deri sot në mëngjes nuk shiheshin shenja të uljes së tensioneve me gjithë zotimet e të dyja palëve. Zhvillimet rreth murit mund të shënojnë një hap të ri në marrëdhëniet edhe ashtu të vështira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë./VOA