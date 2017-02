Kosovë/ Afro 100 serbë ‘roje’ tek muri në Mitrovicë

Prej disa orësh rreth 100 serbë janë duke qëndruar në formë proteste në rrugën e “Krashit”, prapa murit në veri të Mitrovicës.

Kjo protestë ka nisur pas një lajmi të marrë nga serbët se muri do të shembet gjatë natës. Dyshohet se serbët do të vazhdojnë të qëndrojnë pranë murit për tu siguruar se nuk do të prishet.

Sipas policisë, situata është e qetë dhe serbët janë në pritje për ndonjë vendim të mundshëm nga takimi që po zhvillon Kryeministri i Serbisë Vuçiç me përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës dhe kryetarëve të komunave me shumicë serbe në Rashkë.