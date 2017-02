Konspiracioni: Grabitja e bankës dhe shtëpitë e ministrave

Menjëherë pas grabitjes së radhës rrugës për në Rinas, në rrjetet sociale kanë vërshuar teoritë konspirative.

Të shumtë janë ata që thonë se kjo grabitje është ‘mbështetur’ nga vetë shteti.

Të tjerë bëjnë humor.

“Për të marrë një kredi, duhet të marrësh gjithë fisin që të firmosë, për të transportuar miliona euro përdoren katër pleq,” shkruan dikush.

Ndërkohë Sekretari për Aksionin Qytetar në PD, Ervin Salianji shkruan në Facebook se paratë mund të jenë vjedhur nga forcat speciale të policisë.

Ai shton se këto forca speciale kanë vjedhur shtëpitë e dy ministrave.

Kjo teori vjen në kohën kur LSI ka shprehur shqetësim nga aktiviteti i dyshimtë i policisë ndaj tyre.

“A jane vjedhur parate e bankave nga struktura te njesive operacionale te policise se shtetit? A eshte e njejta dorë që është përdorur edhe per vjedhjet ne shtëpite e dy ministrave te kesaj qeverie? A ka pasur frike kete njesi edhe Petrit Vasili kur ka paralajmeruar deputetet e vet per kujdes se policia do iu vendoste droge ne makine? Keto më thotë nje ish drejtues i larte i policise se shtetit… Nuk po kuptohet nese ke perballe banditin apo zyrtarin!” shkruan Salianji.

Ndërkohë deputeti i Partisë Socialiste, Vladimir Kosta i ka bërë një kërkesë befasuese ministrit të Brendshëm, Saimir Tahirit lidhur me grabitjen në mes të ditës të parave të bankës.

Në një postim në profilin e tij në FB, Kosta shkruan se policia duhet të padisë bankën për dënimin moral, tensionimin dhe krijimin e stresit tek qytetarët shqiptarë.

“Kërkesë: kryetarit të partisë Tiranës dhe ministrit të rendit; Policia e Tiranës të padisë bankën për krijimin e tensioneve të padëshiruara dhe panik ndaj qytetarëve të Shqipërisë! Sigurisht që media dhe publiku duhet të bëjë analizë të zgjeruar me vazhdimësinë e grabitësve por nuk është e drejtë të ngarkohet për paaftësi e faj policia e shtetit, absolutisht jo ! Unë prononcohem dhe si kompani private,kur derdhim apo tërheqim para nga bankat (dhe këto banka i kemi shumë pranë zyrave tona)masa e parë është besueshmëria e personit që lëviz paratë, prandaj në bazë të sasisë së parave shtohen dhe masat e sigurisë, por mesa pashë kronika të ndryshme dhe vërehej qartë se nuk plotësohej aspak sigurimi i këtyre parave atëhere uroj që javët në vazhdim të mos ketë grabitje tjetër….!!

Pronari i këtyre parave (banka) nuk e ka të lehtë të përfitojë nga shoqëria e sigurimit këto humbje… Jam i bindur që nuk do marr asnjë kacidhe, në qoftë se do i përfitojë këtë kompensim !? më lind dyshimi se siguruesi ka mjaft fitime për ti falur dëmtuesit. Nuk ka pse paaftësia e bankierëve të ulë apo të dëmtojë moralin dhe suksesin e policisë së shtetit. Policia ta padisë bankën për dëmin moral, tensionimin dhe krijimin e stresit tek qytetarët shqiptarë”.