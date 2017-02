Kongresmeni i shkruan Nikoliçit: Ndryshoni kufijtë Kosovë-Serbi

Nga Saimir Sulaj, Vizion Plus

Përplasjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e arrestimit të Haradinajt dhe atë të trenit, sjellin sërish në vëmendje idene e shkëmbimit të kufijve në veri dhe këtë herë ky opsion hidhet ne tryeze nga Kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme ne Kongresin amerikan, Dana Rohbaher.

Kongresmeni i ka dërguar një letër presidentit të Serbisë Tomislav Nikoliç, të cilën e disponon Vizion Plus. Në këtë letër ndër të tjera thuhet:

“Një tjetër shembull negativ së fundmi ishte treni me shkrime provokuese që u nis drejt veriut të Kosovës. Në vend që të përpiqeni që të fusni Kosovën në një luftë për sovranitetin e saj, në një zonë me shumicë popullsie serbe, të dyja palët duhet të kërkojnë një ndryshim të kufirit verior, që ka dobi të ndërsjelltë dhe do të rezultonte me më tepër serbë në Serbi dhe me më tepër kosovarë në Kosovë. Ky opsion është në dispozicion dhe nuk duhet të injorohet”.

Ligjvënësi amerikan, i shpreh keqardhjen e tij Presidentit serb Nikoliç për arrestimin e Haradinajt, me një mandat te vjeter 13-vjeçar, shkruhet në letër:

“Përpjekja për të burgosur Haradinajn si “kriminel lufte”, pasi ai është shpallur dy herë i pafajshëm nga Gjykata Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi, është joproduktive dhe ngacmon një plagë të vjetër që po shkon drejt shërimit. Veprime të tilla hakmarrëse e të paarsyeshme padyshim që do të minojnë përpjekjet për sigurimin dhe ruajtjen e paqes në Ballkan”.

Kongresmeni Rohbaher, në mesazhin e fortë për kryetarin e shtetit serb, jep alarmin se veprime të tilla mund të çojnë në hapjen e kutisë së pandorës:

“Kjo goditje ndaj një udhëheqësi të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës mund edhe të hapë rrugën për sulme të ngjashme ligjore ndaj udhëheqësve serbë të përfshirë në gjakderdhje dhe spastrim etnik gjatë konfliktit të shëmtuar dhe brutal që ka përfshirë Ballkanin pas rënies së Jugosllavisë. Përderisa po ndodhin veprime të tilla, shtohet mundësia e prishjes së rendit publik dhe madje për shpërthimin e dhunës në një shkallë të pakontrollueshme. Në vend të nxitjes së zjarreve të konfliktit, të gjitha palët në Ballkan duhet të kërkojnë pajtim, nga i cili do të përfitonte i tërë rajoni”.

Kongresmeni Rohrabaher njihet si një prej njerëzve që e ka përkrahur fort ndërhyrjen e NATO-s për çlirimin e Kosovës, duke e ngritur zërin fuqishëm në Kongresin amerikan ne mbrojtje te kauzes shqiptare.

A bazohet propozimi i kongresmenit amerikan në tezën e Akademik Rexhep Qoses?

Propozimi që Kongresmeni amerikan, Dana Rohbaher, i ka dërguar Presidentit serb, Tomisllav Nikolic, duket se bazohet në tezën e njohur dhe të shumëpërfolur të Akademik Rexhep Qoses, për shkëmbim territori. Vizion Plus rikthen edhe një herë propozimin e Akademikut të njohur, për shkëmbimin e Luginës së Preshevës me Mitrovicën veriore, marre nga një koment i shkurtër i postuar në profilin e tij në Facebook me titull: “Kritikëve të propozimit tim”.

“Kam këtë përgjigje për ju që po e kritikoni aq emocionalisht propozimin tim të botuar disa herë, edhe para 30 vjetësh, për shkëmbimin e Mitrovicës Veriore të banuar me serbë me Luginën e Preshevës – me Preshevën, Bujanocin, Medvegjën e fshatrat përreth të banuara me shqiptarë.

Me dallim prej meje që do të doja ta shpëtoja Kosovën prej shtetit të quajtur Bashkësi e Komunave Serbe, domethënë prej shteteve të vogla serbe nëpër Kosovë, dhe t’i jepet Serbisë një pjesë e vogël e Kosovës Veriore e banuar me serbë dhe e sunduar edhe tani prej Serbisë, të cilëve do të mund t’u bashkoheshin edhe serbët e viseve të tjera të Kosovës, e t’i jepeshin Kosovës Presheva, Bujanoci e Medvegja me fshatrat përreth të banuara me shqiptarë, ju në realitet do t’ia dhuroni Serbisë të dyja: Mitrovicën Veriore, e cila që tani po bëhet qendër administrative, ekonomike, arsimore e kulturore serbe nën sundimin e Serbisë dhe Luginën e Preshevës, e cila do të shpopullohet prej shqiptarëve e do të popullohet prej serbëve!

E këtillë, mjerisht, është e ardhmja e çështjes ende të pazgjidhur plotësisht shqiptaro-serbe, që na e dhurojnë mendjet që mendojnë vetëm sot për sot dhe që shohin vetëm deri te kthesa e parë: vetëm deri te muri i rrënuar buzë Ibrit dhe vetëm deri te treni i dekoruar i kthyer pas Beograd-Mitrovicë! Dhe të gatshëm – që të na pagëzoni kombi kosovar!

Nuk dua të mendoj që kjo politikë është e frymëzuar më parë prej propagandës së atyre që gëzojnë frytet e tregtisë së zezë të mafisë serbe dhe të mafisë shqiptare në Mitrovicën Veriore sesa të mendjepakësisë e të padijes”.