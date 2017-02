Komisioni për CEZ/ Balla paralajmëron Shkëlzen Berishën: Dëshmo ose ja çfarë të pret

Ndërkohë që ka dështuar edhe seanca e dytë e komisionit hetimor për CEZ, kreu i këtij komisioni Taulant Balla i ka bërë thirrje Shkëlzen Berishës të betohet sepse përndryshe do të ndiqet rruga ligjore.

“Nëse do kishim elementë të rinj komisioni do shprehej, këtu nuk ka të bëjë konflikti i interesit, por kemi koordim të tre dëshmitarëve për të mos dhënë dëshminë, lexoni fjalët e tyre, i ka shkruar një dorë. Nuel Kalaj ka marrë në llogaritë e tij bankare shuma të mëdha parash dhe prandaj ne duam t’i shkojmë deri në fund këtij hetimi. Problemi është që këta koordinohen me njëri tjetrin dhe nuk duan të dëshmojnë. E rëndësishmë është që çdo dëshmitar, në këtë komision do të dëshmojë, qoftë dhe Sali Berisha vetë. Do ndjekim rrugët ligjore për ata që nuk betohen,” tha Balla.

Djali i ish-kryeministrit edhe pse u paraqit në komision nuk pranoi të dëshmojë nëse komisioni drejtohej nga Taulant Balla, të cilin e quajti “të dënuar dhe në konflikt interesi”.

Shkëlzeni ka debatuar me Taulant Ballën duke pyetur në nisje se kush e drejtonte komisionin. Ky i fundit tha se këtë komision e drejtonte ai dhe se fillimisht duhej të betohej që të dëshmonte. Ndërsa kanë debatuar për 30 minuta, Balla në fund ëshë dorëzuar duke e ndërprerë seancën, deria siç tha: Të dëshmonte dëshmitari, i cili nga ana e tij nuk hiqte dorë nga kërkesa, që Balla të mos drejtonte komisionin.