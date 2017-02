Kanoset prokurori në Krujë, autorit i gjendet shtëpia e mbushur me drogë

Një prokurori është kanosur në ambientet e gjykatës së Krujës. Lajmi u dha nga policia, e cila nuk bën të ditur emrin e prokurorit, por vetëm inicialet B.M. 41 vjeç. Autori është kapur dhe madje iu sekuestrua edhe drogë në banesë.

Policia ka shkuar në banesën e Nazmi Çangut 56 vjeç nga fshati Verjon i Krujës pas kërcënimit që i ka bërë prokurorit. Incidenti me prokurorit ka ndodhur dje në orën 10: 30, në ambientet e Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë. Mësohet se ai është revoltuar me prokurorin pasi i biri ishte lënë në masën arrest me burg për një vepër penale. “Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit Nazmi Çangu, i’u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale rreth 76 kg lëndë narkotike e dyshuar e llojit Canabis Ssativa”, thuhet në njoftim.

Ai akuzohet për veprat penale”Kanosja e gjyqtarit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve “parashikuar në nenet 317 dhe 283/1 të Kodit Penal.