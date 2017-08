Ish drejtori i Tatimeve, Androkli Kokthi, shpallet i pafajshëm

Gjykata e Faktit në Tiranë, shpalli sot pushimin e gjykimit për ish Drejtorin e Tatimeve Tiranë, Androkli Kokthi, pasi sipas saj faktet e paraqitura në akzuën kundër tij nuk qëndronin.

Ai akuzohej për shpërdorim detyre në bazë të nenit 248 të Kodit Penal, pasi në muajin korrik 2014 kishte lidhur një Akt- Marrëveshje për likuidimin me këste të detyrimeve të prapambetura me shoqërinë Fullpet. Prokuroria kërkoi dënimin me 3 vjet heqje lirie, por gjykata e shpalli akuzën të pambështetur në ligj.

Androkli Kokthi u arrestua në 18 shkurt 2016, përsëri për shperdorim detyre për disa mallra të konfiskuara, që më pas i ishin kthyer subjektit. Kjo akuzë nuk arriti të vërtetohej.

Kokthi njihej në mjediset fiskale për arrogancën e tij, por nga ana tjetër edhe për përvojën profesionale. Ai u lakua në media për konfliktet dhe mosdakortësinë e tij të vazhdueshme me ish Drejtoreshën e Tatimeve, Brisida Shehaj.