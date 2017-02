Inkoherenca e zotit Trump me terrorizmin

Nga Blendi Lami*

Politikat që po ndjek Trump në ditët e para të presidencës nuk duken se janë të duhurat, shkruan Lami. A mund të “futen në një thes” apo të përgjithësohen të gjithë myslimanët e këtyre shteteve? Përgjithësimet shpesh pengojnë zgjidhjen e problemeve në vend që t’i zgjidhin ato, sepse, trajtimi i një çështjeje me qëndrime sipërfaqësore dëmton strukturën thelbësore të problemit, pyet ai

Teksa po mban një qëndrim tepër opozitar përkundrejt presidentit të sapozgjedhur Donald Trump, rrjeti prestigjioz CNN ka hapur një faqe të veçantë, në të cilën reflektohen realizimet e premtimeve që ka bërë Trump gjatë fushatës elektorale. Duke qenë se “ai ka bërë qindra premtime dhe kërcënime në rrugën e tij për në Shtëpinë e Bardhë”, thuhet në këtë faqe, “. . . përditësohet vazhdimisht progresi i tij” në përmbushjen e këtyre premtimeve dhe kërcënimeve. Një vend të veçantë zë edhe premtimi/kërcënimi për të bllokuar hyrjen në SHBA të refugjatëve sirianë, që tani është realizuar në masën 100 %, dhe ndalimi i hyrjes së myslimanëve në vend, që tani është në proces. I dyti konsiderohet premtim i papërmbushur ende dhe, aq sa është përmbushur deri më tani, ka krijuar polemika të shumta. Për këtë lloj “vettingu ekstrem”, Trump ka theksuar se do të vendosen procedura të reja skanuese, gjë që do të ndalonte sulme terroriste.

“Për të mbrojtur amerikanët, SHBA duhet të sigurojë se ata që pranohen në këtë vend, nuk kanë qëndrime armiqësore ndaj saj dhe parimeve të saj themeluese”, deklaron Trump në urdhrin ekzekutiv për pengimin e myslimanëve nga shtatë vende që të hyjnë në vendin e tij. “Shtetet e Bashkuara nuk mund, dhe nuk duhet, të pranojnë ata persona që nuk e mbështesin Kushtetutën amerikane, apo ata që shkelin ligjin amerikan me ideologji të dhunshme. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara nuk duhet të pranojnë ata që përfshihen në veprime të fanatizmit apo urrejtjeve . . . ose ata që do të shtypin amerikanë të çdo race, gjinie . . .”. Dhe ky vendim u mor për qytetarët e Irakut, Iranit, Sirisë, Jemenit, Somalisë, Sudanit dhe Libisë.

Duhet theksuar se gjatë fushatës, kjo politikë e Trump-it është quajtur “fyese dhe antikushtetuese” nga zëvendësi aktual i tij, Mike Pence, dhe “dhunuese e vlerave themelore të Amerikës” nga Paul Ryan, kryetar i republikanëve në Dhomën e Përfaqësuesve. Këtyre zërave, gjatë fushatës, iu shtua edhe komenti i James Mattis-it, aktualisht sekretar i mbrojtjes. Kur ka dëgjuar për idenë e Trump-it për ndalimin e hyrjes së myslimanëve në SHBA, Mattis ka deklaruar: “. . . kemi humbur gjykimin në arsye . . . kjo gjë po na dëmton dhe po shkakton tërmet në sistemin ndërkombëtar”.

Sa koherent është ky veprim i presidentit Trump?

A mund të “futen në një thes” apo të përgjithësohen të gjithë myslimanët e këtyre shteteve? Përgjithësimet shpesh pengojnë zgjidhjen e problemeve në vend që t’i zgjidhin ato, sepse, trajtimi i një çështjeje me qëndrime sipërfaqësore dëmton strukturën thelbësore të problemit. Në këtë rast, tentohet të diagnostikohet apo shërohet sistemi, duke fajësuar tjetrin dhe duke mos marrë në konsideratë kompleksitetet e çështjes. Pyetja induktive e mësipërme është e ngjashme me deklarime të tilla, si: “Politikanët janë të korruptuar”, “Qeveria është shkaku i problemeve tona” apo “Njerëzit e urrejnë ndryshimin”. Këto janë paragjykime, pasi nuk kuptohet thelbi i çështjes.

Duke u kthyer në realitetin gjeopolitik të botës arabe, damkosja e këtyre shtatë vendeve do të njollosë reputacionin e SHBA-së. Do të dëmtojë gjithashtu interesat amerikanë me një aleat të ngushtë, Irakun. Aktualisht, konsulentë amerikanë po asistojnë në luftën e irakianëve kundër ISIS-it. Gjithashtu, me këtë “prishje” me Iranin do të rrezikohet shumë marrëveshja e vendosur pak kohë më parë për programin nuklear. Ndërkohë, nga burime të ndryshme, asnjë shtetas i këtyre vendeve nuk kishte kryer sulm terrorist në tokën amerikane në periudhën 1975 – 2015. Pra, kjo iniciativë është më shumë përmbushje e një premtimi elektoral se sa parandalim i terrorizmit. Kjo përforcohet gjithashtu nga fakti se vendet si Arabia Saudite, Egjipti, Emiratet etj., që kanë mbështetur dhe madje kanë më shumë shtetas të përfshirë në sulme terroriste, nuk janë përfshirë në këtë listë – thjesht sepse qeveritë e këtyre vendeve janë aleate të Amerikës.

Për më tepër, kjo lloj politike i shkon më së miri për shtat ideologjisë së ISIS dhe grupeve të tjera radikale. – Ja si veprojnë të pafetë me myslimanët! Kemi dëshmuar se shumë sulme janë kryer nga frustrimet e myslimanëve që jetojnë në Perëndim, si shenjë hakmarrjeje ndaj qeverive përkatëse, pasi komunitetet myslimane ose nuk janë në gjendje të integrohen ose vendet pritëse nuk kanë politika integruese. Liderët e Al Kaeda-s kanë parashikuar përplasje qytetërimesh, teksa mund të citohet ish-lideri i kësaj organizate në Jemen: “Një ditë Perëndimi do të kthehet kundër myslimanëve”. Kjo lloj politike i shërben teorisë së konsideruar të vjetruar – përplasjes së qytetërimeve – pasi veprimin e Trump-it – me shumë siguri – që xhihadistët do ta përdorin në interes të kauzës së tyre. Pavarësisht këtij vendimi paradoksal, ndër premtimet e fushatës së Trump-it është edhe asgjësimi i plotë i ISIS-it.

*Pedagog, UET