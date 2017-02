Hebrenjtë në Shqipëri, studentja e UET me një dokumentar

Emisa Molishti, studente e Marrëdhënieve me Publikun, prezantoi dokumentarin mbi mikpritjen beratase ndaj hebrenjve gjatë Holokaustit

Në ditën botërore të përkujtimit të Holokaustit u mbajt në Akademinë e Shkencave konferenca “Hebrenjtë në Shqipëri: Vështrime të kryqëzuara”, aktivitet që sjell pikëpamjet nga historia, letërsia, media, muzika etj., si dhe të rolit të kulturës hebraike në Shqipëri.

Në këtë aktivitet morën pjesë studentë të cilët prezantuan projektet e tyre në lidhje me këtë temë. Studentja e Universitetit Europian të Tiranës Emisa Molishti, u prezantua me një dokumentar mbi mikpritjen beratase. Vetë ajo i kushtoi një rëndësi të madhe këtij dokumentari, i cili pasqyronte kulturën apo dhe sjelljen e një vendi.

Ideja për realizimin e këtij dokumentari ka lindur në ambientet e Laboratorit të Multimedias në UET, ku me ndihmën e profesor Shpend Bengut dhe studentit të tij Romarjo Brari, Emisa arriti ta përfundojë dokumentarin në mënyrën e duhur. Ata i ofruan një ndihmë të madhe për sa i përket montimit të videos apo dhe detajeve të vogla me të cilat Emisa duke qenë studente komunikimi nuk është shumë e familjarizuar.

“Tema që trajtohet në të është mikpritja beratase ndaj hebrenjve gjatë Luftës së Dytë Botërore”, shprehet Emisa. Ky dokumentar u prezantua në këtë aktivitet bashkë me shumë punime të tjera, të realizuar nga studentë të universiteteve të ndryshme. “Këtë eksperiencë mund ta konsideroj shumë të frytshme pasi m’u dha mundësia të shikoj dhe projekte të tjera, të studentëve më me eksperiencë se sa unë”, vazhdon më tej Emisa.

Në kuadër të kësaj eksperience, Emisa veçon dhe bashkëpunimin që pati me profesor Bashkim Gjergjin, i cili ishte pranë saj në aktivitet, duke e ndihmuar me detajet e fundit të përgatitjes.