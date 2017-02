Gruaja heq unazën Live tek Arditi: Nuk ma ndjen më për burrin!

Foto 1 nga 7

Në emisionin “Kam një mesazh për ty” një grua e quajtur Rudina kishte ftuar mamanë e saj, ku i deklaroi vendimin e ndarjes nga burri me të cilin nuk fliste prej një muaji. Historia e saj është e trishtë pasi ajo ka mbetur jetime që në moshën 10 vjeçare për arsye të ndarjes nga jeta të babait të saj.

Rudina dhe motrave të saj nuk i ka munguar asgjë falë kujdesit të nënës së tyre.

Pas një farë kohe Rudina njohu babain e fëmijës së saj Vinin, me të cilin i ka dhënë fund martesës.

Ruzhdia tregoi se prindërit e bashkëshortit të vajzës kërkonin që ta shfrytëzonin financiarisht, aq sa Vini nuk e dëgjontë më për asgjë dhe bënte çfarë i thonin prindërit. Me lot në sy Ruzhdia tha se në atë kohë u fut në punë si pastruese vetëm për 120 mijë lekë të vjetra sepse asush në familjen e Vinit nuk punonte.

Martesa e tyre përfundoi ose më saktë arriti kulmin kur Vini e lajmëroi nga gjermania, dhe i thoshte se ishte larguar. Ruzhdia erdhi me një mesazh dhe me një vendim shumë të fortë ku tregoi publikisht se do ndahej nga Vini.

“Ashtu siç ai iku pa më pyetur mua, edhe unë po të them këtu mes të gjithëve, se ia dorëzoj Vinit unazën pa e pyetur atë. Mami, unë dua ta dish që për mua duhet ta mbash kokën lart. Pa mbështetjen tënde dhe vëllezërve, unë nuk do të bëja dot asgjë. Do ta rrisim djalin tim bashkë, dhe do të bëhet një fëmijë i zgjuar dhe i shkathët”,- deklaroi Rudina.