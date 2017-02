Grabitjet në Rinas: Ja si ishin groposur paratë në tenxhere (video)

Foto 1 nga 9

Policia e Shtetit ka njoftuar se operacioni “Patriot”, në kuadër të të cilit u arrestuan dje 4 anëtarë të bandës së Rinasit, ka vijuar gjatë gjithë natës në Tiranë dhe në disa qarqe.

Në Vlorë janë gjetur në një ambient të jashtëm, të groposura dy tenxhere me presion të mbushura me kartëmonedha paundë, dollarë amerikanë, australianë, kanadezë si dhe euro.

Në Vorë, tek servisi i familjes Murataj, u gjet një kasafortë me një sasi eurosh e dollarësh.

Kontrollet kanë vijuar në disa banesa, hotele e lokale në Prezë, Vorë, Farkë, në Vlorë, Lushnje etj.

Operacioni vijon qoftë për gjetjen e provave të tjera materiale ashtu edhe për kapjen e personave të përfshirë në këto ngjarje.

“Pas veprimeve intensive hetimore, informacioneve të marra në rrugë operative, provave shkencore të mbledhura nga ekspertët e policisë, u arrit të provohej dhe dokumentohej implikimi i të paktën 6 shtetasve në këto 2 ngjarje: Fation Xhyliu, 33 vjeç, lindur në Lushnjë banues në Tiranë, ish-punonjës në Shpsf “Rogat”; Ditjon Memlika, 31 vjeç, lindur në Tepelenë dhe banues në Tiranë, ish-efektiv në forcat ushtarake; Neim Avdulaj, 28 vjeç, lindur në Vlorë dhe banues në Tiranë, ish- ushtar profesionist në forcat ushtarake të Zallherrit dhe Ernest Kupa, me banim në Krujë, me biznes privat. U shpallën në kërkim shtetasit me iniciale M.A., dhe Ç.A. dhe po punohet për kapjen e tyre”, njoftoi një ditë më parë drejtori i Policisë së Tiranës, Ervin Hodaj.

Arrestimi i të dyshuarve për dy grabitjet u bë pas një operacioni të gjerë ku u angazhuan dhe forcat speciale të policisë, si dhe mjete të shumta, përfshi helikopterët, në disa zona, Vorë, Prezë, Krujë dhe Fushë-Krujë ndërsa u ushtruan kontrolle në disa banesa.