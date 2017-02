Grabitja/ Gazetari Hoxha: Tek të treja grabitjet është e njëjta dorë

Foto 1 nga 4

E njëjta kompani sigurie, e njëjta skemë dhe sërish paratë e një banke të nivelit të dytë sipas gazetarit të “News 24”, Artan Hoxha, nuk janë një rastësi.

“Si është e mundur që bankat e nivelit të dytë që janë bërë pre e grabitjes disa herë nuk marrin masa? Duket se grabitësit e dinë mirë linjën me të cilën lëvizin paratë, itinerarin dhe eskortën që i shoqëron ato. Edhe pas tre grabitjeve nuk është ndryshuar as eskorta, as mënyra e sigurisë, ndonëse vazhdimisht policia e shtetit ka kërkuar ta ndryshojmë.

Përgjegjësi kanë vetë bankat që kanë lejuar të bëhen pre e grabitjeve”,- thotë Hoxha.

100 mijë euro u grabitën në Qafë-Kashar nga katër persona nën kërcënimin e armëve. Grabitjet e tjera të ngjashme kanë ndodhur në dhjetor të vitit 2015, dhe në qershor të vitit 2016, kjo e fundit brenda pistës së aeroportit.