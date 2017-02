Funerali i shkrimtarit Agolli, si dëshmi e shkatërrimit tonë

Nga Fitim Zekthi

Pak ditë më parë në Shqipëri u zhvillua një funeral shtetëror për shkrimtarin Dritëro Agolli. Funerali ishte pompoz, me fjalime të shumta e të zgjedhura, duartrokitje, karafila, regji qendrore që iu ofroi njerëzve pamje spektakolare nëpër shtëpitë e tyre etj.

Funeralet janë një tregues shumë domethënës për llojin e shoqërisë në të cilën jetojmë. Funerale si ai i Agollit, po aq spektakolare ka patur herë pas here sidomos për aktorë, shkrimtarë apo këngëtarë të periudhës së socrealizmit. Pavarësisht spektakolaritetit më të vogël, funerale të tilla zhvillohen shumë në vend.

Chad Bird, një profesor në Indiana, SHBA, i quan këto, funerale që kremtojnë jetën.

Këto funerale, ndryshe nga ato fetare, nuk kanë asfare në fokus faktin që dikush ka vdekur, që po shkon në një jetë tjetër, që po përcillet për në amshim, që një jetë tjetër nis…etj. Këto funerale të kremtimit të jetës fokusohen te histori nga jeta e të vdekurit, sa i mirë dhe i madh ka qenë ai, çfarë veprash madhështore ka bërë ai etj.

Për shembull ka raste kur në qoftë se i vdekuri ka qenë futbollist numërohen kupat që ka marrë, golat që ka bërë, tregohen raste se mori karton të kuq, se si u zu apo u pajtua me trajnerin etj.

Në qoftë se ka qenë djalë i zakonshëm në lagje flitet për shoqërinë e mirë që kishte, për netët me ta, për lojërat, për birrat që pinte, për zemrën e bardhë që kishte etj., e kështu me radhë. Në funeralet e kremtimit të jetës ka edhe skena qesharake, ku dikush mund të tregojë një barsoletë që e pëlqente i vdekuri, dikush mund të vijë më kalë pasi i vdekuri ka qenë pasionant i garave me kuaj etj.

Te funerali i shkrimtarit Agolli u shfaq në mënyrën më të plotë ky lloj funerali. U fol për një shpirt të lirë, për një poet të madh të kombit, për një kolos të artit, u fol për sherrin dhe pajtimin me një shkrimtar tjetër, u fol se si ai ka ndihmuar njerëzit, se si i ka nxjerrë dikujt një bursë, se si dikujt i ka bërë një nder, se si me dikë ka pirë raki natën etj.

Gjithë funerali ishte i mbushur me marrina të tilla.

Këto funerale kanë në qendër të tyre egoizmin njerëzor. Të vdekurit që kur janë gjallë dëshirojnë një funeral madhështor, të tillë, e imagjinojnë atë madje edhe e planifikojnë. Ka prej tyre që thonë se në funeralin e tyre do të marrin pjesë kaq mijë njerëz, do të ketë kortezh, do të hidhen karafila, do të ketë muzikë në sfond, do të thuren lëvdata të mëdha. Egoistë apo narcisistë edhe në vdekjen e tyre.

Mark Tuein, e ka portretizuar në mënyrë të jashtëzakonshme këtë gjë kur Tomi dhe Haku, që janë larguar nga shtëpitë dhe mendohen të humbur në ujërat e Misisipit presin të shohin funeralin e tyre. Ata fshihen në kishë dhe dëgjojnë aty çfarë thotë prifti, çfarë mendojnë njerëzit, çfarë dëshpërimi ka rënë. Aty thuhen fjalë të mrekullueshme për ta, ka dhimbje të madhe (janë mbytur fëmijë).

Tomi dhe Haku e shohin me sy pra funeralin e tyre ndërsa përgjithësisht njerëzit nuk e shohin por e planifikojnë apo imagjinojnë atë.

Ana tjetër është egoizmi apo narcisizmi i atyre që janë pjesëmarrës në funeral. Ata flasin, vishen, sillen në mënyrë të tillë që edhe nga ata të ketë vëmendje, edhe ata të jenë në qendër. Funerali për Agollin u pa qartë që ishte një shfaqje për ta.

Problemi me funerale të tilla është se duke kremtuar jetën ata kremtojnë për pasojë edhe narcisizmin. Një narcisist nuk vepron sipas një bashkësie vlerash, ai as nuk vepron duke patur parasysh apo shtysë nevoja të të tjerëve por duke patur një botë ku në qendër është ai. Arsyeja e ekzistencës është njeriu në pasqyrë: vetja. Pyetja e vetme të cilës ai i përgjigjet është: çfarë ka aty për mua?

Chad Bird e quan narcisizmin në funerale nga i vdekuri dhe nga ata që janë aty necronarcisizëm. Veç narcisizmit funerali i kremtimit të jetës ka edhe një element tjetër mjaft të keq për njeriun dhe shoqërinë: ai zhvlerëson vdekjen. Duke zhvlerësuar vdekjen ai në fakt zhvlerëson jetën. Ajo që quhet kremtim i jetës është eufemizëm. Në të vërtetë aty ka një grup njerëzisht të mbledhur rreth një trupi të vdekur. T

rupi i vdekur tregon se jo vetëm vdekja ka marrë një jetë por edhe se jeta juaj do të ketë këtë fat në një kohë tjetër. Funerali i kremtimit të jetës është në fakt një futje e kokës në rërë dhe ajo nuk bën asgjë tjetër vetëm se zvogëlon mundësinë e vlerësimit më mirë të jetës.

Një funeral në të cilin njerëzit nuk kremtojnë jetën, nuk ritregojnë biografinë e të vdekurit, nuk lartojnë kot gjërat që ka bërë dhe nuk turren pas spektaklit por e përcjellin atë shpirt në një botë tjetër duke u lutur për të është në të vërtetë një funeral për të gjallët.

Një funeral për të gjallët më qëllimin e përmbushjes së nevojave që krijon një vdekje apo vdekja. Ndonëse këto nevoja mund të jenë të ndryshme në lloj dhe numër thotë Bird, në themel të tyre është nevoja për të gjetur se vdekja nuk është fundi, se jeta vazhdon.

Funeralet me kremtim të jetës i përgjigjen në mënyrën më të keqe kësaj nevoje, duke e shtyrë njeriun të kapet me thonj pas përfitimit material, narcisizmit, egoizmit dhe duke e bërë rob vetëm të njeriut në pasqyrë; vetes.

Pas funeralit trupi i vdekur mbulohet me dhe apo digjet dhe për të kremtimi i jetës ashtu si u fol në funeral apo ashtu si ai ishte turrur asaj me thonj kur qe gjallë ishte një asgjë, ajo nuk është më. Ata që ishin në funeral do të kenë një ditë fatin e tij.

Nga funerali i Agollit dhe nga mënyra se si u sollën qeveria, njerëzit, të gjithë ata që folën aty, ne kuptojnë edhe shumë probleme të shoqërisë sonë.

Ndoshta kuptojmë diçka edhe çfarë ka qenë Agolli dhe çfarë janë ata që folën si kryeministri Rama, kryeparlamentari Meta, ish-ministri i Brendshëm Ruçi etj. etj.