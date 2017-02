Foto Rama-Obama/ Bilal Shehu i fotos dënohet me 1 vit burg

Një 48-vjeçar pronari servisit të makinave “Paramus” u dënua nga gjykata federale me një vit burg për rolin e tij në përfshirjen në një donacion të dyshimtë gjatë fushatës së mbledhjes së fondeve gjatë vitit 2012 për një mik – duke rezultuar në përfshirjen e kryeministrit shqiptar Rama për të bërë një fotografi me presidentin amerikan Barack Obama.

Gjatë shpalljes së pretencës, i akuzuari Bilal Shehu iu lut Gjyqtarit amerikan Madeline C. Arleo, për një shans të dytë gjatë dënimit, në të cilën ai do të përballet me 12 deri në 18 muaj në burg.

Më shumë se një duzinë miqsh dhe familjarësh mbushnin sallën e gjyqit për të shfaqur mbështetjen gjatë seancës.

Shehu u deklarua fajtor vitin e kaluar për akuzat se ai transferoi 80,000 USD nga një burim i huaj, një mik fëmijërie, për mbledhjen e fondeve për Obamën, gjë që ndihmoi fshehjen e burimit të financimit, thanë autoritetet.

Shehu pranoi shkeljen e ligjit federal zgjedhor gjatë fushatës së rizgjedhjes së presidentit Obama në vitin 2012.

Kontributi i tij financiar çoi atëherë në një ftesë për Shehun dhe mikun e tij për të marrë pjesë në një ngjarje me presidentin Obama dhe drejtuesit më të lartë në “Silicon Valley” në San Francisko.

Ai dhe Edi Rama, i cili atëherë ishte kandiduar për kryeministër të Shqipërisë, më pas nuk u lejuan në ngjarje, por Rama është fotografuar me Obamën, gjë për të cilën krerët e opozitës kanë thënë se e ndihmoi Ramën për t’u zgjedhur.

Udhëheqësit e opozitës kanë pretenduar se paratë u kanalizuan përmes Shehut si dhe nga shitësit e drogës.

Avokatët e Shehut i thanë gjykatësit se klienti i tyre ka hasur në pasoja “shkatërruese” si rezultat i kësaj akuze, duke humbur biznesin e tij dhe duke u përfshirë në një skandal në vendin e tij. Shehu është një qytetar i SHBA-ve.