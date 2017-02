Foto/ Musine Kokalari në hetuesi dhe akuzat kundër saj

Ish-drejtori i Arikivit në Ministrinë e Brendshme, Kastriot Dervishi, sot, ka publikuar akt-akuzën e Musine Kokalarit si dhe një foto të saj në hetuesi.

Me anë të një shënimi në facebook, Dervishi shkruan se kjo është aktakuza kundër Musine Kokalarit, para nisjes së procesit gjyqësor ndaj saj dhe të pandehurve të tjerë në vitin 1946.

“Sipër shihet njëra nga fotot që i janë bërë asaj (profili) gjatë kohës kur qëndroi e paraburgosur në hetuesi”, thekson ai.

Shënimi i plotë:

1946/Fotoja e Musine Kokalarit në hetuesi dhe akuzat kundër saj

Kjo është aktakuza kundër Musine Kokalararit para nisjes së procesit gjyqësor ndaj saj dhe të pandehurve të tjerë në vitin 1946. Sipër shihet njëra nga fotot që i janë bërë asaj (profili) gjatë kohës kur qëndroi e paraburgosur në hetuesi.

Musine Kokalari

Musine Kokalari ka qenë shkrimtarja e parë grua shqiptare, disidentja e parë grua në të gjithë perandorinë komuniste, themeltare e një partie opozitare.

E burgosur politike, që pas 20 vitesh burg, do të mbyllte sytë në internim.

10 vjet më vonë, më 1993, kur diktatura komuniste kishte rënë, do të dekorohej nga Presidendi me medaljen “Martir i Demokracisë” dhe së fundmi “Nderi i Kombit”.

Musine Kokalari, pasi kryen shkollën e mesme “Nëna Mbretëreshë” në Tiranë, më 1937, shkon për studime në Universitetin e Romës, në Itali, del me rezultatet më të larta

“Për shëndetin tim nuk i drejtohem kujt, aq më pak atij që kishte në dorë të më lehtësonte dënimin”.

Bashkëkohësit tregojnë se nuk iu dha mundësia as të kurohej në spitalin onkologjik. Vdiq e vetme dhe u varros nga varrmihësit. Kur e zhvarrosën vite më vonë, u pa se duart e saj ishin të lidhura me tela me gjemba.