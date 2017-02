Forumin Ekonomik të Tiranës e shqetëson Populizmi

Këtë të shtunë në Tiranë, në Hotel Plaza, mbahet edicioni i katërt i Forumit të Tiranës për Liri Ekonomike, organizuar nga FLE, Instituti Pashko në UET. Forumi do të ketë dy panele me karakter politik dhe akademik që do të diskutojnë mbi temën: “Kërcënimi nga Populizmi”. Pse u zgjodh kjo temë, a janë partitë shqiptare populiste dhe cili është rreziku i populizmit?! Flet Presidenti i Institutit Europian Pashko, Dr. Selami Xhepa.

Zoti Xhepa, Instituti Europian Pashko ka njoftuar takimin e radhës të Forumit të Tiranës me temë: “Kërcënimi nga populizmi?”. Çfarë është ky forum dhe pse është zgjedhur pikërisht kjo temë?

Gjatë këtij viti, Universiteti Europian i Tiranës ka realizuar një ristrukturim korporativ, duke konsoliduar të gjithë aktivitetin jopedagogjik, në një strukturë të vetme që është emërtuar Instituti Europian Pashko. Si pjesë e këtij Instituti përfshihet edhe Fondacioni për Lirinë Ekonomike, i cili ka një eksperiencë relativisht të gjatë dhe një portofol aktivitetesh që janë shndërruar në një praktikë të përvitshme. Një prej këtyre aktiviteteve është dhe Forumi Ekonomik i Tiranës që këtë vit është i treti radhazi.

Qëllimi i këtij Forumi është të nxisë debatin publik mbi çështjet me rëndësi për zhvillimin ekonomik, politik dhe shoqëror të vendit, duke sjellë në tryezë aktorë të rëndësishëm të shoqërisë nga grupe të ndryshme të interesit. Përgjithësisht temat e diskutimit zgjidhen nga ne si organizatorë duke u nisur nga problematika më e diskutuar e vitit dhe që ka një impakt të fortë në të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Këtë vit, ne kemi parë jetësimin e fenomenit të populizmit politik në botën e zhvilluar – SHBA dhe Europë – me Brexit, fitoren e Presidentit Trump, rritjen e fortë elektorale të partive ekstremiste të të dy krahëve në Europë dhe shembjen, në një farë mënyre, të monopolit të establishmentit politik tradicional. Zgjedhjet politike që janë të planifikuar në disa vende të rëndësishme europiane dhe rezultatet e tyre, kanë një rëndësi të madhe për integrimin e Shqipërisë, prandaj dhe një diskutim i këtyre çështjeve ka një përkatësi edhe për fatet e vendit tonë. Nga ana tjetër, vetë Shqipëria ka një vit elektoral dhe mendojmë se prezantimet e programeve politike populiste mund të dëmtojnë interesat e vendit në afat të gjatë, edhe pse protagonist dhe aktor politik të caktuar mund të përfitojnë në afat të shkurtër. Besoj se ky kontekst zhvillimesh të brendshme dhe të jashtme, e justifikojnë plotësisht temën që kemi hedhur për diskutim në forumin e këtij viti.

Në traditën e organizimit të Forumit, ne kemi një folës kryesor në panel që udhëheq debatin, një personalitet dhe njohës të mirë të tematikës. Vitin e kaluar ne patëm privilegjin të kishim një nga filozofët më në zë të kohës sonë, Roger Scruton, ndërsa këtë vit do të kemi Dalibor Rohac, një kërkues me eksperiencë nga American Enterprise Institute, një njohës shumë të mirë të ekonomisë dhe politikës europiane dhe me një larmi botimesh në këto fusha. Paneli kombinon ekspertët dhe prakticienët e politikës së brendshme, nga forcat politike të reja dhe ato tradicionale si dhe studiues dhe ekspertë nga bota akademike.

Sa populiste janë sipas jush partitë kryesore politike në vend dhe çfarë e keqje na vjen nga populizmi?

Mendoj se rasti i vendit tonë nuk demostron shenja të populizmit, në kuptimin e definicionit klasik të termit, që i referohet humbjes së besimit nga publiku tek klasa politike “mainstream”, tradicionale, dhe lëvizja drejt një pale të tretë, “popullit”, që organizohet në një lëvizje të re politike si përfaqësuese e këtij vullneti. Rasti i vendit tonë dëshmon më së shumti për qasje populiste në ndërtimin e axhendës zhvillimore të vendit, nga spektri politik tradicional, dhe mendoj se e njëjta qasje është sërvirur edhe nga partitë dhe lëvizjet e reja politike. Asnjë nga partitë politike në vend nuk ka paraqitur ndonjë program tipik populist, të tipit që të kundërshtojë integrimin europian, të kërkojë ndryshimin e politikave të tregtisë së lirë, të ngrejë barriera protektive apo politika që bien ndesh me regjimin e tregtisë dhe të investimeve globale. Por, alternativa dhe qëndrime populiste mendoj se manifestohen tipikisht në politikat fiskale dhe në qëndrimet ndaj sektorëve të caktuar.

Sa e ndikon zhvillimin ekonomik retorika populiste?

Historia e vendeve që kanë eksperimentuar me zgjidhjet populiste, sidomos Amerika Latine që mbetet dhe laboratori më interesant kërkimor, dëshmon se zgjidhjet “revolucionare” mund të sjellin disa përfitime në një afat shumë të shkurtër – një apo dy vitet e para. Por, menjëherë ato bëhen një rrezik edhe më serioz për vendin. Rasti më i fundit i Venezuelës, dëshmoi se përdorimi i ndërmarrjeve publike për të krijuar punësim dhe për të rishpërndarë të ardhurën kombëtare në një mënyrë populiste, po e çon vendin drejt greminës. Hiperinflacioni, papunësia, varfëria dhe deri në krizë ushqimore e racionim produktesh jetike, janë një realitet që do të jetë shumë e vështrirë të kontrollohen. Ky eksperiment ndeshet me shumë vendet latine, që nga Bolivia, Peruja, Kili, etj. Edhe zhvillimi nëpërmjet borxheve të mëdha, siç dëshmoi më së fundmi rasti i Greqisë, tregojnë se janë rrugë afatshkurtra dhe plot rreziqe.

Edhe në rastin e vendit tonë, zgjidhjet politike duhen gjetur brenda kuadrit të politikave të një mirëqeverisje, të një stabiliteti dhe profesionalizimi “burokratik” dhe meritokratik, të një lirie sipërmarrjeje që ofron një konkurrencë të ndershme dhe ku fiton më i miri dhe jo monopolisti, një fitimtar biznesi që e zgjedh konsumatori dhe tregu dhe jo qeveria dhe lidhjet okulte politike apo të botës së krimit, një sistem drejtësie që ndëshkon padrejtësinë dhe trajton njësoj si politikanin dhe qytetarin e thjesht,etj.. Nuk ka dyshim se sistemi ynë politik ka nevojë më shumë se gjithkund tjetër në ndonjë shoqëri demokratike që të riformatohet, por gjithçka duhet të vendoset në kontekstin e logjikës së një ekonomie të hapur dhe të lirë dhe një sistemi demokratik funksional. Çdo cënim i këtyre parimeve, do të përbënte rrezik serioz për të ardhmen e vendit.

Ka një shqetësim global për rritjen e populizmit, në një kohë kur në Europë po forcohen lëvizjet populiste. Cilat janë sipas jush shkaqet që çojnë tek populizmi?

Në botën e pazhvilluar, janë problemet ekonomike, ndërsa në botën e sotme perëndimore janë më së shumti çështjet kulturore dhe të emigracionit ato që e kanë dominuar rritjen e sentimentit populist. Rritjet e pabarazive dhe përqëndrimet e pasurisë në një grup shumë të vogël individësh, humbjet masive të vendeve të punës dhe pasiguritë e shtuara edhe tek ata që akoma janë në marrëdhënie pune për shkak të krizës së fundit ekonomike, perceptimet negative sociotropike, kërcënimet terroriste dhe lëvizjet e mëdha emigruese nga vendet në konflikte dhe problemet kulturore që e shoqërojnë këtë fenomen, etj., janë sot më të mprehta se kurrë më parë. Reagimet e shfaqura deri më tani kanë vënë në lëvizje ndodhinë e proceseve që mund të kenë pasoja serioze negative, por mendoj se nëse menaxhohen në mënyrën e duhur, mund të shihen edhe si oportunitete për të rivitalizuar arkitekturën e qeverisjes së sotme globale.

Diskutimet e këtyre temave janë edhe boshti i debatit të Forumit dhe shpresojmë që të kemi mundësi të përcjellim këtë tematikë edhe për një publik më të gjerë në vazhdim, duke besuar se i kontribuojmë shëndoshjes së opinonit publik, por edhe politikbërjes së vendit.

*Botuar sot në gazetën Panorama