Erdhi zonja e vettingut: Do punojmë me paanshmëri

Në kuadër të zbatimit të reformës dhe ngritjes së institucioneve të reja, mbrëmë mbërritën në Tiranë anëtarët e ONM, kryesuar nga drejtoresha e zgjerimit në KE, Genoveva Ruiz Calavera.

Kanë mbërritur në Tiranë ndërkombëtarët që do të asistojnë procesin e vettingut.

Ata janë drejtoresha e zgjerimit ne Komisionin Europian, Genoveva Ruiz Calavera, shefja e ONM, si dhe tre anëtarët e këtij misioni që vijnë nga Gjermania, Italia dhe Austria.

Veç Operacionit të Monitorimit pritet të krijohet edhe një bord pjesë e të cilit do të jenë dy ambasadorët e BE dhe SHBA, Romana Vlahutin e Donald Lu, si dhe drejtuesja e ONM, Genoveva Ruiz Calavera.

Në grupin drejtues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit është edhe gjermani Reinhard Pribe, një njohës i mirë i Shqipërisë, dikur drejtor i Ballkanit Perëndimor, ndërsa sot një nga njerëzit e angazhuar për ekspertizën e ligjit të “vettingut”.

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit nis nga puna më 16 shkurt, kur, vëzhguesit ndërkombëtarë të shqyrtojnë listat e Avokatit të Popullit dhe t’i paraqesin Kuvendit deri më 1 mars “listën e tyre të zezë”, që do të përbëhet nga ata kandidatë që ONM gjykon se nuk duhet të jenë anëtarë të organeve të reja të “vettingut”.

Ndërkombëtarët do të qëndrojnë në Tiranë deri në përfundim të skanimit të kandidatëve për institucionet e vettingut.

Sipas ligjit qëllimi i ONM-së është kryesisht mbikëqyrja e procesit të rivlerësimit, por edhe ndihma konkrete për Komisionin dhe Kolegjin përmes ofrimit të të dhënave, informacioneve dhe këshillimit. ONM-ja do të përbëhet nga vëzhgues nga vendet partnere të Shqipërisë—anëtare të NATO-s ose të BE-së— dhe do të drejtohet nga Komisioni Evropian.

Vëzhguesit duhet të kenë përvojë të paktën 15-vjeçare si gjykatës ose prokurorë në vendet e tyre. Vëzhguesit e ONM-së do të monitorojnë gjithë procesin e rivlerësimit dhe do të kenë në dispozicion të gjithë informacionin dhe dokumentet që kanë Komisioni i Kualifikimit dhe Kolegji i Apelimit.

Dy detyrat kryesore të ONM-së do të jenë: Fillimisht, të ndihmojë në procesin e përzgjedhjes së atyre që do të bëjnë rivlerësimin e gjithë gjyqtarëve, prokurorëve dhe subjekteve të tjera – duke i ofruar Avokatit të Popullit rekomandime për kandidatët për anëtarë të Komisionit të Kualifikimit, për gjyqtarë të Kolegjit të Apelimit dhe për Komisionerë Publikë; Pastaj, t’i ofrojë Komisionit të Kualifikimit të dhëna, gjetje, prova, fakte dhe mendime në procesin e verifikimit të lidhjeve apo kontakteve të subjekteve me njerëz të përfshirë ne krimin e organizuar—pra, praktikisht do të gjurmojnë lidhjet e subjekteve me krimin jashtë vendit dhe të dhëna të tjera të subjektit të cilat ekzistojnë në vende të tjera.

Më pas procesi i rivlerësimit do të realizohet nga tri institucione të posaçme: Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Komisionerët Publikë, dhe Kolegji i Apelimit.

Ata do të ndihmohen nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do të funksionojë si organ vlerësues-gjykues dhe do jetë i përbërë nga katër trupa të përhershme gjykuese me tre anëtarë secili. Anëtarët e Komisionit gëzojnë statusin e anëtarit të Gjykatës së Lartë.

Pranë Komisionit do të veprojnë dy Komisionerë Publikë, të cilët do të përfaqësojnë interesin publik në procesin e verifikimit dhe do të kenë të drejtën të ankimojnë vendimet e Komisionit. Komisionerët gëzojnë statusin e anëtarit të Gjykatës së Lartë.

Ndërsa në fund Kolegji i Apelimit do të jetë organi i vetëm dhe përfundimtar që do të shqyrtojë ankimet kundër vendimeve të Komisionit.

Ai do të përbëhet nga shtatë gjyqtarë por do të vendosë në trupa gjykuese me vetëm pesë anëtarë.

Anëtarët e Kolegjit gëzojnë statusin e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese. Procesi i përzgjedhjes së kandidaturave për anëtarë të Komisionit, gjyqtarë në Kolegjin e Apelimit, si dhe të Komisionerit Publik do të organizohet nga Avokati i Popullit.

Procesi do të jetë transparent, publik dhe i hapur për çdo kënd që dëshiron të aplikojë.

Mbi bazën e aplikimeve të paraqitura, Avokati i Popullit do të hartojë një listë të kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret përzgjedhëse formale.

Avokati i Popullit ia dërgon listën Kuvendit, së bashku me rekomandimet e bëra nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit. Kuvendi duhet t’i zgjedhë anëtarët e institucioneve të mësipërme me tre të pestat e votave të tij.

Nëse Kuvendi nuk arrin t’i zgjedhë anëtarët brenda 30 ditësh, në ditën e 30-të, Presidenti do t’i përzgjedhë me short publik anëtarët, gjyqtarët dhe komisionerët publikë nga lista e kandidatëve të rekomanduar nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit.

Anëtarët e Komisionit, gjyqtarët e Kolegjit të Apelimit, Komisionerët Publikë, si dhe punonjësit e tjerë të këtyre institucioneve do të jenë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm.

Kusht që ata të përzgjidhen është autorizimi me shkrim nga ana e tyre i kontrollit vjetor të pasurisë, kontrollit të vazhdueshëm të llogarive të tyre bankare, si dhe monitorimin e komunikimeve të tyre, përfshi telefonatat, email-et, mesazhet etj.

Deklaratat e pasurisë së tyre do të jenë publike.

Të martën, misioni monitorues doli në konferencë për shtyp.

“Ju siguroj se ONM do të kryejë detyrat e saj me profesionalizëm, paanshmëri dhe në përputhje me ligjin”, deklaroi Calavera.

“ONM po kryen monitorim të fuqishëm por nuk merr vendime ekzekutive. Të gjitha vendimet përfundimtare në këtë proces do i takojne autoriteteve shqiptare. Që nesër do të fillojë puna me ekspertë të kualifikuar që do të jenë vëzhgues ndërkombëtar afashkurtër që do të dërgohen për të monitoruar fazën e parë”, tha Calavera.

ONM do të hartojë rekomandime përmes zyrës së Avokatit të Popullit për kandidatët për vettingun, por sipas saj, do të jetë përgjegjësi e autoriteteve shqiptare të përfundojnë procesin dhe të emërojnë kandidatët për organet e vettingut.

“Pasi faza e parë të jetë përfunduar fillon faza e dytë dhe KE me SHBA do të sjellë ekip afatgjatë vëzhguesit ndërkombëtar, specialistë dhe të nivelit të lartë që do të monitorojnë procesin e vettingut”, shtoi ajo më tej.