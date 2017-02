“Drejtësia”, vjen misioni monitorues. Nis punën të mërkurën

Procesi i “vetting”-ut të gjyqtarëve është ndërtuar duke pasur garant për paanësi politike dhe vendimarrje të drejtë, vëzhguesit ndërkombëtarë. Dhe në prag të nisjes së punës për ngritjen e institucioneve të reja të “vetting”-ut, vëzhguesit ndërkombëtarë janë vendosur në Tiranë, më sakte 4 prej tyre që do të drejtojnë Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit.

Shefja e tyre është drejtorja për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Europian, Gjenovefa Ruiz Kalavera, e cila do të mbajë të mërkurën një deklaratë publike, bashkë me 3 të dërguar të tjerë të Brukselit, që do të qëndrojnë në Shqipëri derisa Parlamenti të zgjedhë se kush do të jenë 27 personat që do të bëjnë procesin e “vetting”-ut.