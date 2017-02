Dija, injoranca dhe interesat

Nga Naum Mara*

Ka një konsensus të shqiptarëve në debatin Lu-Llalla në përkrahje të ambasadorit amerikan, po të përjashtojmë këtu Shoqatën e Gjyqtarëve, Ilir Metën, Rovena Gashin, Frrok Çupin, Fatos Lubonjën e ndonjë tjetër, që nuk ka guxuar të flasë hapur.

Po le ta shikojmë një këndvështrim më të ngushtë, duke patur parasysh më shumë dy individët dhe interesat e tyre dhe jo të shteteve apo institucioneve, që përfaqësojnë.

Donald Lu – ka studiuar gjithë kohën në Universitetin e Prinstën (Princeton University), që jo vetëm është në Ajvi Lig (Ivy League), por nga të gjithë vlerësuesit e njohur të universiteteve, futet në 7 universitetet më të mira në botë dhe në 3 më të mirat në Amerikë. Studentët shqiptarë, që studiojnë në Amerikë e dinë se çfarë “kalibri” dijesh duhet të kesh për t’u pranuar në atë Universitet. Mes të shquarve, që kanë studiuar në Prinstën është edhe i madhi Udrou Uillsën, Presidenti amerikan, të cilit Shqipëria i detyrohet aq shumë. Në këtë vatër të dijes është kalitur për 8 vjet Donald Lu dhe më pas i ka hyrë karrierës si diplomat. Si i tillë ka punuar në Azi dhe Kaukaz, ku ka patur të bëjë me të gjithë “mjeshtrat” e mashtrimit në politikë, në Indi, Pakistan, Gjeorgji, Azerbajxhan etj.

(Duhet të pranojmë se djallushët e politikës së këtyre vendeve janë më marifetçinj se këta tanët).

Sigurisht, që interesi i parë i tij është të ketë një karrierë sa më të suksesshme si diplomat karriere. Këto janë ambiciet personale të një diplomati amerikan, që do t’i shërbejë vendit të tij. Për fatin tonë të mirë, interesi i SHBA-së është që të jemi një vend aleat i tyre me një demokraci të stabilizuar. Për interesat “e fshehtë” të tij nuk kemi si t’i dimë, ose dhe ata, që e akuzojnë se ka të tilla nuk kanë sjellë ndonjë provë.

Adriatik Llalla – është diplomuar dhe ka marrë titullin Master në Universitetin e Tiranës. Para studimeve universitare ka mbaruar shkollën e mesme të natës në Gramsh. Edhe pse të gjithë studentët tanë nuk ia kanë idenë se sa e vështirë është të mbarosh të mesmen natën në Gramsh, ndoshta po ta vënë në lëvizje fantazinë mund ta marrin me mend. Ka punuar në Lushnjë, Fier dhe Tiranë.

Është një jurist karriere dhe interesi kryesor i tij, është të jetë sa më i suksesshëm dhe t’i shërbejë me devotshmëri Atdheut.

Për interesa “të fshehtë” nuk mund ta akuzojmë sepse edhe në thëniet e ambasadorit amerikan, veç përmendjes se është bërë pengesë e reformës, nuk zihet në gojë se për çfarë interesash.

Në këtë përballje individuale, Llalla ynë nuk del dhe aq mirë, e megjithatë vetëm dijet edhe përvoja nuk mund të jenë kusht “sine qua non”, për të pasur të drejtë në një debat “të nxehtë”, ku mund të ketë ndikime të interesave të fshehtë, mund të ketë njolla në ndërgjegje, komplote ndërkombëtare, ose sikundër aludoi Ilir Meta, “një i çmendur po e çmend këtë vend”.

Më e mundshmja është ajo që Kryeakuzatori ynë, jurist i karrierës, e formuloi si qenie “sorosiane” ambasadorin Donald Lu. Por nëse juristi ynë i karrierës arrin të provojë, që Donald Lu është anëtar i këtij “sekti”, duhet të fusë një herë në burg gjithë “sorosianët” vendës (Meta me përkëdheli i quan “sorrat”) dhe pastaj të shpallë “non grata” ambasadorin amerikan. Ose të provojë, që Lu ka marrë “ryshfet” nga Banker Petrolum, ndaj ndërhyn për të mbyllur dosjen. Në të kundërt tregon që vetëm jurist nuk është.

Unë dua kaq shumë të ketë të drejtë Kryeprokurori Llalla në këtë debat. Fshati ku është lindur im gjysh është më pak se 15 km në vijë ajrore nga vendlindja e Adriatikut.

Vendlindja e Lu-së është aq e largët dhe për më tepër është edhe gjysmë korean.

Por nuk arrij dot ta bëj ambasadorin amerikan as të paditur, as të korruptuar dhe as të çmendur.

Sa për Tikun…nuk e vë dot dorën në zjarr!

*publicist