‘Dan Bilzeriani’ i Shkodrës, jeta e bosit që e ka frikë gjithë qyteti

Detaje të reja janë zbuluar për shkodranin që publikon foto në shtrat dhe duke u puthur me dy femra. Personi që mban një profil me emrin “Soni Meja” në fakt quhet Frederik Tata. Ai është baba i dy fëmijëve dhe është i martuar.

Në Shkodër njihet nga të gjithë për shkak të pushtetit që ka, por edhe për faktin se ai zotëron një club nate në emrin e tij.

Ditën e djeshme një denoncim erdhi pranë “JOQ”, në të cilin kërkohej që të hetohej rasti i një personi në Shkodër, i cili shfrytëzon vajzat për prostitucion, madje edhe minorene.

Gjithashtu, raportuesi shkruan për “JOQ” se, Tata është me origjinë nga Jugu, ndërsa ka një lidhje të fortë me një familje mafioze në Shkodër, e cila e mbështet për gjithçka. Madje, raportuesi shkruan se, femrat që shfaqen në krah të tij janë prostituta që punojnë në lokalin e Tatës, prostitucion që ushtrohet në mënyrë të fshehtë.

Fotot e postuara edhe në rrjetet sociale tregonin personin e njohur si Frederik Tata me dy femra, njëra dukej rreth të 20-ve, ndërsa biondja mbi 40 vjeç.

Nga raportimet e shumta që erdhën nga Shkodra, Tata është tutori i tyre dhe këto nuk janë të vetmet që ai shfrytëzon. Në lokalin me të njëjtin emër, shkojnë shumë vajza, të cilat më pas shpërndahen me klientët që gjejnë në zonat afër Shkodrës.

Denoncimi nga një qytetar i Shkodres:

“Ky personi me këto dy femrat quhet Federik Tata nga fshatrat e Dukagjinit, i dënuar më parë. Shumë pak kohë ka që ka dalë nga burgu, njihet si person i afërt me të Partisë Socialiste. Ka në pronësi një bar kafe me muzikë live në Parrucë. Këto të dyja janë prostituta në këmbim të parave, kjo është e dukshme tashme edhe nga ana e qytetarëve të Shkodrës. “Ky i “Forti” ka kohë që bashkëpunon me femrën “Soni Meja”, e cila merret edhe me mashtrimin, futjen në prostitucion brenda dhe jashtë Shqipërisë, pasi ky rrjet është i përhapur deri në Itali. Policia është në dijeni, pasi disa i ka arrestuar vajzat, por me anë të një telefonate janë lënë të lira.

Ky “djali” në verë ishte i përfshirë në një plagosje me të fortit e fisit Bajri kundër një emigranti anglez. Pra, në këtë rrjet janë përfshirë po9liia në Shkodër, doganier të Moriqanit etj. Organizimet bëhen në kafe “Tata Muzikë live” me disa femra, jo vetëm këto të dyja, aty mblidhen edhe gocat largohen me klientë të ndryshme në Shirok ose tek ndonjë hotel afër kalasë ku është edhe me ekonomik. Janë disa vajza që shfrytëzohen nga ky tipi.

Ky zotnia asht i martum edhe me fmi, edhe i ka të dyja dashnore edhe jau gjen klientat F. Tata, po këto janë prostitua, s’ka dyshime tan Shkodra i din. Anonim se na hekun kryt. Bajnë edhe stiptizëm, keni harru me than se haptas bajnë stip prostitucion e kanë te msheft pak. Me origjinë asht nga jugu. Lidhje ka normal se ktu në Shkodër e njofin tetan, por konkretisht s’di gja. Por di se janë të lidhur me një familje mafjoze që janë ala shumë të fortë në Shkodër, ka shumë shoqëri. Ma shum s’mun të flas”.

Ndërkaq, deri tani nuk ka ende një reagim nga policia në lidhje me këtë rast./JOQ/