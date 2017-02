Çmenden mediat serbe: Edi Rama kërcënon Serbinë me luftë

Mediat serbe vazhdojnë të kenë temë kryesore në ballinat e tyre raportet e tensionuara Kosovë-Serbi me spekulime të ndryshme që kanë të bëjnë me deklarata të liderëve shtetërorë në Kosovë, madje edhe në Shqipëri.

Gazeta serbe “Kurir” sot e ka kryetitull në ballinë kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, duke e akuzuar se po kërcënon serbët.

“Edi Rama kërcënon me luftë: Serbë, të gjithëve do t’ju shkelim në qoftë se vetëm një centimetër do të hyni në Kosovë”, ky është kryeartikulli i gazetës serbe, raporton Telegrafi.

Artikulli i gazetës serbe i referohet daljes së fundit në kryeministrit shqiptar bashkë me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi në një emision televiziv.