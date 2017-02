Blushi: Rama po shkatërron LSI-në me ndihmën e Ilir Metës

Themeluesi i Libra-s, Ben Blushi, deklaroi në Kuvend se Edi Rama po shkatërron LSI-në, me ndihmën e Ilir Metës.

“Nëse ka një aftësi perfekte Rama, është aftësia për të shkatërruar,” tha Blushi, duke shtuar se kjo gjë i jep kënaqësi.

Duke komentuar përplasjet e fundit në mazhorancë, Blushi tha: “Rama është i paaftë dhe Meta bën gjithçka për të provuar këtë paaftësi”.

“O Ilir, kur do flasësh me gojën tënde, se flet me gojën e Yllit, Luanit, Petrit, Tavos, po me gojën tënde kur do flasësh,” shtoi Blushi.

Sipas tij, “PS dhe LSI janë dy rivalë në krim”.

“Çfarë bën Ilir Meta sot, thotë vetëm 71, 71, 71. Ky njeri nuk ka mendim, ka vetëm numra. Ky është koalicioni i Rilindjes, vetëm numra, asnjë punë: korrupsion, kanabis, papunësi, emigracion, kaos. Ju përfaqësoni vulgun e Shqipërisë”.