Berisha: Rama po qeveris me dy ambasadorë guvernatorë

Ish-kryeministri Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj ambasadorit amerikan Donald Lu në lidhje me deklaratat e tij, se Prokurori i Përgjithshëm ka penguar reformën.

Berisha tha se Lu është sjellë si politikan me akuzat ndaj Llallës.

Sipas Berishës, Lu mori rolin e politikanit dhe doli mbi Kushtetutën.

Ish-kreu i PD-së tha se Donald Lu dhe Vlahutin se po sillen si guvernatorë të vendit.

“Ai është sjellë si politikan me Llallën. Ai është kryeprokurori. Unë mund të abuzoj me Kushtetutën, por jo ambasadori. Ai i ka kërkuar kryeprokurorit të ndërpresë hetimet për Bankers Petrolum. Kjo është e paprecedentë… Por opozita do të mbrojë drejtësinë e korruptuar të një kryeministri legen, që ka vendosur dy guvernatorë që drejtojnë vendin.

Kurrë nuk mund të ketë mandat nga Presidenti i SHBA-së Lu-ja që të kërkojë ndërprerjen e hetimit. Ka pasur duel me prokurorin. Ambasadori deklaroi ndalimin me vizë. Këtu jam dakord. Ai akuzoi prokurorin se ka bllokuar reformën, por pengesën kryesore e ka sjellë Rama. Nuk di se si një prokuror të bllokojë reformën, se ai nuk ka iniciativë legjislative”, tha Berisha.