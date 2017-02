Berisha si kosto margjinale për Partinë Demokratike

Nga Gerti Sqapi*

Për ta thënë që në fillim: historia e Partisë Demokratike në tërë ekzistencën e saj këto 26 vite, në të mirë dhe në të keq, ka qenë e lidhur me figurën e Sali Berishës. Si lideri kryesor i saj, në pjesën më të madhe de jure i zgjedhur, por edhe kryetar de facto kur nuk e mbante zyrtarisht këtë post, ai ka qenë edhe përgjegjësi kryesor për ardhjen e PD-së në pushtet në vitin 1992; për shkërmoqjen në vitin 1997, për ringritjen dhe më pas sërish për disfatën dhe rikthimin e saj në opozitë në vitin 2013. Kjo, sigurisht, përbën një nga periudhat më jetëgjata të mbijetesës në politikë në vende me sisteme demokratike, mes suksesesh dhe dështimesh, mes përgjegjësisë individuale të liderit apo atyre të faktorëve të tjerë që kanë ndikuar. Megjithatë tanimë, duhet kuptuar se një periudhe të tillë të gjatë drejtimi, dominimi, apo influencimi të partisë kryesore opozitare nga një figurë qendrore (paternaliste) si ajo e Sali Berishës duhet t’i vijë fundi, pasi ajo prodhon më shumë kosto margjinale se sa përfitime margjinale për Partinë Demokratike.

Në ekonomi ekziston një parim i thjeshtë, por shumë i rëndësishëm që orienton firmat në sasinë e produkteve që ata duhet të prodhojnë për të rritur fitimin e tyre. Sipas këtij parimi, një firmë duhet të prodhojë, në çdo njësi të një produkti të caktuar, deri në pikën kur përfitimi margjinal tejkalon koston margjinale. Në rast se për çdo njësi shtesë të produktit, apo për çfarëdo lloj gjëje tjetër që firma bën, kjo do t’i sillte asaj më shumë kosto se sa përfitime margjinale, atëherë kjo do të ishte humbje. Ky parim i (motivimit të) fitimit është bazik dhe që nga koha e Adam Smithit është shndërruar në një postulat që qëndron jo vetëm në ekonomi, por edhe në fushat e tjera të jetës sociale. Edhe në rastin e politikës ku partitë janë në një treg votash. Në këtë kuptim, argumentohet këtu, edhe vazhdimi i qëndrimit të Sali Berishës në jetën politike aktive dhe si një figurë qendrore (paternaliste) që influencon në mënyrë të qenësishme vendimet dhe qëndrimet e Partisë Demokratike, më shumë e dëmton se sa i sjell përfitime kësaj partie dhe opozitarizmit në përgjithësi në vend.

Së pari, duhet kuptuar që Sali Berisha nuk mund të sjellë më asgjë të re në mënyrën e të bërit politikë, dhe as nuk mund t’i sigurojë më vota shtesë PD-së. Masa e naivitetit ndër shqiptarët të cilët mendojnë se Berisha mund ta “shpëtojë” vendin për herë të tretë (pas largimit dy herë me votë popullore), apo se PD aktuale me sërish Berishën figurë dominuese të saj mund të ngjallë frymë ndër masat duke i bërë ato ta votojnë atë masivisht, është fare e vogël. Berisha politikan e ka të ezauruar tashmë të gjithë arsenalin e tij politik; stili, metodat dhe qëndrimet e tij janë të njohura, të stërpara dhe as nuk ngjisin, as nuk ngjizin më në sytë e elektoratit shqiptar. Berisha denoncues po ashtu nuk i sjell ndonjë përfitim (elektoral) PD-së dhe opozitarizmit në vend. Berisha në këtë rol shpesh ka pasur të drejtë për shumë çështje dhe denoncime të bëra, por problemi është se ai nuk është më i besueshëm. Nuk është i besueshëm në kuptimin që për çfarëdo problematike të ngritur apo denoncim të bërë që shqetëson (apo edhe trondit) opinionin publik shqiptar, Berisha në kohën e tij nuk ka treguar se ka vepruar ndryshe nga ç’po vepron pushteti sot. Detyra më kryesore e PD-së sot është të synojë të ngjalli frymë besimi dhe të garantojë në sytë e elektoratit shqiptar të bërin e gjërave ndryshe nga ç’është bërë këto 26 vite në Shqipëri. Figura e Berishës nuk e ndihmon shumë synimin e PD-së në këtë drejtim, ndaj edhe është më shumë kosto se sa përfitim.

Së dyti, Berisha e dëmton PD në mënyrë direkte apo indirekte edhe nëpërmjet protagonizmit të tij. Pas dorëheqjes si kryetar i PD-së në verën e 2013-s, u bë e qartë që me sezonin e ri politik të asaj vjeshte, se Berisha nuk ishte thjesht dhe vetëm deputeti Sali Berisha. Pas dominimit të skenës politike shqiptare për më se dy dekada, Berisha e shfaqi veten ende si një njeri që vuante nga protagonizmania. Berisha që flet me orë e orë të gjata në Parlament; Berisha që urdhëron grupin parlamentar të PD-së; Berisha që thërret gazetarët në konferencë për shtyp; Berisha që tërheq të gjitha kamerat pas vetes; Berisha që pret ambasadorët e huaj në emër të PD-së; apo edhe deputetët e PD-së që bëjnë krahasime apo evokojnë kohën “e lavdishme” të qeverisjes në kohën e Berishës, të gjitha këto janë dëme (kosto) që i bëhen PD-së, duke eklipsuar rolin kryesor që duhet të luajnë kryetari i saj i zgjedhur, grupi parlamentar apo forumet e tjera brenda kësaj partie. Këto sjellje dhe qëndrime të theksuara protagonizmi të vërejtura, në mos nuk përçojnë idenë (dashakeqe) se Berisha është lideri de facto i PD-së sot, të paktën çojnë perceptimin te një pjesë e mirë e elektoratit shqiptar se PD nuk është diçka më shumë se Sali Berisha. Dhe kjo është gjithashtu e dëmshme për këtë parti.

Së treti, për të kuptuar koston që vazhdimi në jetën aktive politike i Berishës si figurë dominuese i shkakton PD-së, duhet dalluar edhe se axhenda politike e Berishës nuk është njëlloj si axhenda politike e PD-së. Megjithëse në pamje të parë mund të duket se dy axhenda të tilla kanë shkuar mirë së bashku për një kohë të gjatë (kur Berisha ishte lideri de jure i PD-së) apo edhe se ka përputhje midis tyre, tanimë nuk është më kështu. Axhenda e ndjekur nga Berisha në jetën politike këto tri vitet e fundit, qoftë kjo herë e njohur dhe herë e panjohur publikisht, herë me interesa publikë dhe herë me interesa privatë, nuk korrespondon me atë që duhet të jetë axhenda politike e partisë kryesore të opozitës në vend. Axhenda politike e Berishës më shumë se të shohë nga e ardhmja, synon të mbrojë të shkuarën (kohën, individët, politikat); ndërsa axhenda politike e PD-së duhet ta lërë pas të shkuarën dhe të shohë nga e ardhmja. PD sot ka nevojë të ringrihet dhe të jetë sërish e besueshme në sytë e elektoratit shqiptar, dhe për ta bërë këtë duhet të ofrojë një program të besueshëm elektoral, një ekip të besueshëm si dhe të tregojë me vendosmëri që ka mësuar nga gabimet e të shkuarës. Dhe ndoshta mënyra më e mirë që ka për ta treguar përpara elektoratit shqiptar besueshmërinë si forcë politike dhe vendosmërinë e saj për të parë nga e ardhmja, është duke u shkëputur me të shkuarën.

Në politikën demokratike moderne, partitë dhe interesat që ato përfaqësojnë janë gjithmonë më të mëdha se liderët që i drejtojnë apo që i kanë drejtuar ato në një periudhë të caktuar, pavarësisht kontributeve sado të rëndësishme që ato mund të kenë dhënë. CDU në Gjermani, Republikanët në Francë, Partia Laburiste në Britaninë e Madhe etj., janë parti që nuk funksionojnë as mbi bazën e kontributeve që vazhdojnë të japin ish-liderët e tyre si Kohl, Sarkozy, Tony Blair e të tjerë, dhe as falë mirënjohjes që këto parti vazhdojnë të kenë për ish-liderët e tyre. Sigurisht, PD në ditët e sotme nuk e ka luksin e një ndarjeje konfliktuale me ish-liderin e saj Berisha apo të një fraksionimi apo përçarjeje të mundshme që mund të vinte si pasojë e kësaj. Por, një tërheqje “e butë” e Berishës nga jeta politike aktive, e aq më tepër jo më si figurë paternaliste brenda PD-së, do t’ia zvogëlonte së tepërmi kostot (margjinale) elektorale, të cilat kjo parti vazhdon të paguajë në sytë e elektoratit shqiptar.

*pedagog shkenca sociale