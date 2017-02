Basha, tonet e luftës dhe nevoja për negociatë

Nga Arion Sulo

Asnjëherë më parë gjatë karrierës së tij politike Lulzim Basha nuk ishte shfaqur si dje, kur nga çadra e opozitës iu bëri thirrje shqiptarëve të nxjerrin zvarrë nga zyrat të korruptuarit apo të futen në luftë, nëse “pala tjetër e do një të tillë”.

6-minutëshi radikal linte vend qëllimisht për keqkuptime, kur kalonte nga tërheqja zvarrë në shesh e kundërshtarëve të protestës, te nxitja për të shpuar gomat dhe thyer xhamat; por kjo nuk e ndryshon shijen e fortë të violencës që mbeste në fund.

Shpërthimi i Bashës – që njihet prej 12 vitesh si politikan i moderuar, la pas pikëpyetje të shumta mbi arsyet që e shtynë të bënte një gjë të tillë.

Merret e mirëqenë që ai e di se të thyesh ndonjë xham apo shumë xhama të zyrave të qeverisë apo të shposh gomat e makinave është simbolikë që tregon se pakënaqësia e protestuesve shpërthen spontanisht, pa regji politike, ndërsa tonet e luftës dhe apeli për t’i tërhequr njerëzit zvarrë në shesh është nxitje për dhunë kundër institucioneve shtetërore, njësoj si më 21 janar.

Po atëherë cilat ishin shkaqet e ndryshimit të kursit paqësor të protestës dhe futjes së saj në terrenin e rrëshqitshëm të radikalizimit?

Basha eskaloi retorikën në ditën e shtatë të protestës, kur njerëzit fillojnë e pyesin jo pa këmbëngulje se ç’po ndodh, ç’do të ndodhë më pas, si dhe kur do të bjerë qeveria? Shkurt, ndër turnet e mirëkoordinuara fillojnë mërmërimat e para të lodhjes apo pakënaqësisë. Njerëzit kanë nevojë për një injeksion të ri që t’i frymëzojë dhe t’iu japë shpresë se qëndresa e tyre paqësore do të shpërblehet. Tonet e forta mund të lexohen së pari, si një nxitje për ta.

Së dyti, dalja e Jozefina Topallit, por edhe e Majlinda Bregut kundër Bashës për bojkotin e zgjedhjeve nëse qeveria nuk dorëhiqet, ka krijuar çarjen e parë në bllokun e të vendosurve dhe ka gëzuar dukshëm kundërshtarët socialistë, të cilët e kanë provuar njësoj “renegatizmin” në grevën e 2010-ës.

Qëndresa paqësore në shesh katër muaj para zgjedhjeve kërkon qartazi sakrificë dhe durim përballë qeverisë, se as që pritej të lëshonte pe brenda një jave, ndaj tonet e luftës së Bashës ishin përgjigje për zërat kundër brenda gardhit blu, që protesta të mos vërë bark me dilema e kalkulime.

Çdo lloj ambicie dhe rivaliteti për pushtet brenda PD është në dëm të protestës, ndërsa vendimi që u mor para një jave se me këtë qeveri nuk ka zgjedhje, sigurisht e nënkupton bojkotin nëse asgjë nuk ndodh nga dy godinat anash çadrës. Është një vendim in extremis, por i marrë dhe i shpallur para mijëra njerëzve, mëdyshja përballë të cilëve do ta bënte Bashën më të dobët se kur hyri në çadër.

Së treti, java e parë e tubimit kaloi pa ndonjë reagim substancial nga qeveria dhe ndërkombëtarët për kërkesën kryesore të saj; zgjedhjet e lira. Kryeministri iu mbajt vettingut dhe protestës si alibia për ta shmangur atë. Kreu i LSI, Meta, që është mjaft vendimtar për fatin e saj dhe kërkesës së opozitës ende nuk e ka ndarë mendjen se çfarë do të bëjë dhe si i tillë qëndroi në mes të qeverisë dhe çadrës. Po kështu, europianët kërkuan Reformën në Drejtësi, duke mos u fokusuar te zgjidhja apo mediacioni i kushtit për çlirimin e zgjedhjeve nga krimi.

Në këtë atmosferë, ashpërsimi i gjuhës nga Basha ishte paralajmërimi se përshkallëzimi është aty nëse nuk do të ketë negociata mbi garancitë e zgjedhjeve të qershorit. Nevoja për tryezë për të dyja palët është më e madhe se paketat e para që mund të hidhen mbi të.

Si e tillë, dalja e Bashës nga kostumi i ‘liderit ndryshe’ dhe veshja e uniformës ushtarake duket një lëvizje e detyruar në kushtet ku ai ndodhet tashmë. Herët a vonë ai do të bënte atë çka para tij e kanë provuar të gjithë, në të majtë dhe në të djathtë të fushës së vështirë të politikës shqiptare. Një fjalim i tillë ishte dëgjuar për herë të fundit nga Rama në intervistën e natës para 21 janarit. Mjafton që Basha ta lërë me këtë ngjashmëri.