Basha-Ramës: Po të bëja unë thirrje për luftë ty do të arrestonte policia

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka folur sërish sot për deklaratat e tij të ashpra, të cilat janë cilësuar si nxitje për dhunë dhe luftë.

Për këtë, Policia ka kallëzuar penalisht kreun e opozitës. Mirëpo Basha u mbrojt sot sërish dhe tha se ato nuk ishin deklarata lufte.

Sipas tij, po të bëjë ai deklarata lufte, ¾ e Policia do të zbarkonte para derës së Kryeministrisë për të arrestuar Ramën.

“Ato nuk ishin deklarata lufte. Se po të ishin deklarata lufte ¾ e Policisë do të dyndej në derën e Ramës dhe do të arrestoheshe në vend. Po të bëjë unë deklarata lufte t’i arrestohesh, pasi vetëm ¼ e Policisë është kthyer me krimin, ¾ janë me ne”, tha Basha.

“Ne kemi zgjedhur një rrugë që na shkon për shtat, luftën e qytetarisë dhe të demokracisë. Është rruga e pjesëmarjes e bashkimit e vendosmërisë deri në fitoren e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

“Beteja jonë ka një qëllim kryesor, qëndresën e bashkuar deri në largimin e qeverisë.

Kjo është patjetër luftë, luftë për shqipërinë demokratike, për Shqipërinë europiane, është luftë për të drejtat e cdo qytetari që nëpërkëmbet e goditet padrejtësisht nga pushteti i inkriminuar, është luftë për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Është luftë, dhe kësaj lufte ne i kemi vënë gjoksin përmes një proteste të fortë dhe paqësore”, vijoi Basha.