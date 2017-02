Basha kërkon falje për koncesionin e ‘Berishës’: Kolaudimi, një tmerr

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duke folur në një takim me biznesmenë gjermanë, tha se duhet të marrë fund situata e koncesioneve monopol.

Me këtë rast, ai kërkoi falje për një monopol të dhënë gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike.

Bëhet fjalë për koncesionin e kolaudimit të automjeteve.

“Kjo situatë do të marrë fund. Nuk do të ketë më asnjë koncesion apo PPP në formën e monopolit. Ç’është kjo skemë, kjo është skemë t’ia japësh mikut tënd. Do të fusësh privatin në një skemë që e menaxhon më mirë? Hape garën, duke nisur me kontrollin e automjeteve, dhe nise me një autokritikë se shkojnë njerëzit atje e torturohen me orë të tëra, me ryshfete dhe me keqtrajtim.

Nuk e bëjmë dot ne aq mirë të paktën siç e ka Kosova? Sigurisht që mund, duhet dhe do ta bëjmë. Sot, zihen partitë se kush do të vjedhë tek kontrolli i automjeteve, çamët, socialistët, apo vetë LSI-ja. Jo zotërinj, kjo do të kthehet në një skemë transparente nga e cila do të përfitojnë qytetarët, nuk humbasin asetet e shtetit, dhe luftohet korrupsioni. Beteja kundër korrupsionit është një betejë e vështirë, por jo e pamundur,” tha Basha.