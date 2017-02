Basha apel SHBA-ve: Hiqni vizat për Ramën dhe Tahirin

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në emisioni “Opinion” është shprehur ka ardhur koha qe SHBA tu heqe vizat Rames dhe Tahirit.

A keni frikë nga reforma në drejtësi?

“Për çfarë do të kem unë frikë. Ka ardhur koha që tu hiqet viza Edi Ramës dhe Tahirit. Ata bien ndesh me ligjet e SHBA-se”, tha Basha.

Kru i PD e vë theksin se nuk do të tërhiqet nga ideja e krijimit të një qeveria teknike, pasi sipas tij është e vetmja zgjidhje për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

“Unë flas për qeveri teknike me figura politike dhe teknike. Kjo do të ketë mandat të plotë dhe do të garantojë zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Do të jetë një qeveri gjithëpërfshirëse” tha Basha.

I pyetur nëse ka folur me metën Basha tha se: “ Nuk folur me Metën. Për të kam te njëjtin mesazh si për Ramën. Diferencën mes tyre e shikoj vetëm tek numri i deputetëve që kanë në parlament. Përveç këtij dallimi numërik, që dy partitë diferencohen qartazi nga njëra-tjetra, asnjë dallim tjetër nuk ekziston”. Sipas tij, përgjegjësitë në qeverisje ata i ndajnë së bashku, sigurisht sipas peshës dhe rolit që kanë në qeverisjen e vendit.

“Kjo republikë që po përmbyset do zëvendësohet nga republika e qytetarëve shqiptar, themeli i të cilës, janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme”, tha Basha.