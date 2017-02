Akuzat për vilën, BE: Shpifje ndaj ambasadores Vlahutin

Jo vetëm ambasadori amerikan, por edhe ambasadorja e Bashkimit Europian në Tiranë, Romana Vlahutin, është vënë në qendër të kritikave, sidomos nga disa portale në Tiranë.

Ajo akuzohet për blerjen e një vile në rrethinat e Tiranës për vlerën 1.6 milionë euro.

Vila e blerë për Komisionin Europian ka ngjallur debat, ndërsa disa media kanë hedhur jo pak akuza edhe për bashkëshortin e Vlahutin.

Kjo ka bërë që BE të mbajë një qëndrim zyrtar.

Pasi kanë sqaruar më herët se vila është blerë konform rregullave, Maja Kocijançiç, Zëdhënëse për Punët e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë, Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit doli me një tjetër deklaratë të premten.

“Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për shpifjet që janë shfaqur në shtyp kundër Delegacionit të BE-së dhe Kreut të Delegacionit në Shqipëri, Ambasadores Romana Vlahutin. BE-ja shpreh besimin dhe mbështetjen e plotë tek Ambasadorja dhe gjithë i ekipi për përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre.

Delegacioni do të vazhdojë, me përkushtim dhe në koordinim të ngushtë me institucionet e BE-së, ta shoqërojë Shqipërinë në reformën e saj të vështirë të shtetit ligjor për të vendosur një sistem gjyqësor të qëndrueshëm dhe të besueshëm, të cilin qytetarët e Shqipërisë e duan dhe e meritojnë. Shqipëria është një vend kandidat, që siç konfirmohet nga raporti i Komisionit i nëntorit 2016, po bën progres të fuqishëm drejt BE-së dhe ne do të ofrojmë vazhdimisht mbështetjen tonë që ky vrull të vazhdojë,” thuhet në deklaratë.