A do të veshin këtë verë edhe në Shqipëri vajzat pantallona të tilla…

Foto 1 nga 4

Pantallonat “bebi rozë” në vend të xhepave ta pasëm kanë dy pjesë të prera të mëdha që nxjerrin në pah mollaqet e prapanicës.

Ndërkohë Angelique Morgan, e njohur si Frenchy, pa pasur turp fare ka shëtitur nëpër qytet.

Me pamjen e saj tërheq shikimet kudo që shfaqet, ndërkaq kohë më parë në Los Angeles ka shëtitur me pantallona me hapje në prapanicë.

E njohur nga një “Reality Shou”, mbretërsha e silikonit, ajo ka shpalosur asetet e saj, teksa ka ecur me pantallona ngjyrë rozë e të cilat kanë të vendosura dy xhepa në të pasme.

Për t’i promovuar sa më mirë, aktores franceze, “rastësisht” i kanë rënë syzet, andaj është detyruar që të përkulet, në mënyrë që t’i shihej i tërë potenciali i tyre.

Se çfarë po ndodhë me zhvillimet e veshjes dhe zhveshjes, kjo është një ecuri e cila po vazhdon të zhvillohet dhe nuk dihet se si do të jetë në ditët në vazhdim.