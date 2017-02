107 studentë e pedagogë kanë përfituar nga bursat Erasmus+

Lutjona Lula, Koordinatore e Marrëdhënieve me Jashtë te Zyra e Projekteve dhe Partneriteteve UET: Si mund të përfitohet nga programi Erasmus+

Si mund të përfitojë një student nga programi Erasmus+ dhe sa kanë përfituar deri më tani në vitet që UET është bërë pjesë e këtij programi?! Lutjona Lula, Koordinatore e Marrëdhënieve me Jashtë te Zyra e Projekteve dhe Partneriteteve UET tregon se si ka ecur ky projekt ndër vite dhe sa studentë kanë përfituar prej tij.

Çfarë është shkëmbimi studentor Erasmus+?

Programi Erasmus+ i Komisionit Evropian ka për qëllim të rrisë aftësitë dhe punësimin, si dhe modernizimin e Arsimit, Trajnimit dhe Punësimin e Rinisë. Erasmus+ do të ofrojë mundësi për më shumë se 4 milionë evropianë për të studiuar, trajnuar, për të fituar përvojë pune dhe vullnetare jashtë vendit.

Erasmus+ do të mbështesë partneritete transnacionale mbi Arsimin, Trajnimin, dhe institucionet rinore për të nxitur bashkëpunimin dhe një urë lidhëse në fushat e arsimit dhe punës, për të trajtuar mangësitë e aftësive me të cilat përballemi në Evropë. Erasmus+ bashkon shtatë programet ekzistuese të BE-së në fushat e Arsimit, Trajnimit dhe Rinisë; për herë të parë Erasmus+ do të mbështesë Sportin. Që nga fillimi i skemës së re të financimit Erasmus+ në vitin 2014, UET ka bërë një progres të suksesshëm duke punuar me universitetet kombëtare, rajonale dhe të BE-së në disa Projekte të Erasmus+. Vetëm për aplikimet e shkurtit 2017, UET ka arritur të lidhë Marrëveshje me 31 Universitete Europiane, në shtete si: Finlandë, Gjermani, Spanjë, Portugali, Vende Baltike, Itali, Hungari etj.

Sa të interesuar janë treguar studentët e UET-it për këtë program?

Numri i studentëve të interesuar është gjithnjë në rritje. Studentët janë të nxitur nga historitë e suksesit të vitit akademik që kaloi. Procesi i aplikimit është i ndarë në dy etapa. E para ka të bëjë me dokumentacionin e kërkuar dhe dorëzimin e plotë. Ndërkohë, pas vlerësimit të dokumenteve, kandidatët e seleksionuar përzgjidhen për intervistë. Intervista zhvillohet në gjuhën angleze para një komisioni me përbërje heterogjene sa i takon backgroundit, pozicionit në UET, ose në universitetin partner. Kjo pasi synimi është gjithëpërfshirja e profileve studentore. Programi Erasmus+ sigurisht që nuk e mohon pjesën akademike, por stimulon edhe studentë që kanë aftësi sociale apo talente të ndryshme të marrin pjesë. Gjithashtu, ky element ka qenë faktor nxitës për interes më të lartë nga ana e studentëve. Këtë vit vihet re që studentët e viteve të para janë mjaft të motivuar dhe përmes kësaj dëshmohet suksesi dhe popullarizimi i programit.

Sa është numri i studentëve të cilët kanë marrë pjesë në programin Erasmus+ deri më sot?

Për sa iu takon shifrave, duhet theksuar se projekti i parë i mobilitetit ka qenë Sigma Agile, i koordinuar në UET nga dr. Blerjana Bino. Projekti më pas shërbeu si urë lidhëse me programin Erasmus+ KA107, përmes së cilit zhvillohen mobilitetet. Vetëm për periudhën 2015-2017 janë zhvilluar 107 mobilitete. Pra, thënë më thjeshtë, 107 studentë dhe staf nga UET kanë shkuar në një shtet të BE. Ndërkohë, parashikimet për vitin akademik 2017-2018 e në vazhdim, flasin për një dyfishim shifrash, konkretisht 208 mobilitete.

Çfarë përfitojnë studentët nga ky program?

Në terma financiarë, studenti nuk paguan tarifa shkollore, si dhe përfiton një bursë mujore në varësi të shtetit ku shkon, me qëllim mbulimin e shpenzimeve të jetesës. Avantazhet e të pasurit një eksperiencë të tillë janë të shumta si në nivel profesional ashtu dhe në zhvillimin personal të studentit. Studentit i jepet mundësia të marrë leksione nga pedagogë të përgatitur në universitetet më të mira europiane. Nga ana tjetër, studentit i jepet mundësia të praktikojë në nivel akademik gjuhën e huaj që ai zotëron, e cila kryesisht është anglishtja. Eksperienca ndërkombëtare në CV dhe kualifikimi europian rrit mundësitë e punësimit të studentit në tregun e punës pas diplomimit, por rrit gjithashtu dhe mundësinë e bursave për kualifikime të mëtejshme pasuniversitare jashtë vendit. Mobiliteti studentor është nga ana tjetër dhe një periudhë gjatë së cilës studenti njihet me shoqëri dhe kultura të reja, duke i dhënë atij mundësi për të qenë një qytetar me botëkuptim europian.

Si i inkurajoni që të aplikojnë sa më shumë?

Zyra e Projekteve dhe Partneriteteve zhvillon aktivitete informuese rregullisht si me stafin ashtu dhe me studentët. Çdo individ mbështetet personalisht gjatë procesit të aplikimit. Zyra e Projekteve dhe Partneriteteve siguron mbështetje të plotë gjatë fazës së aplikimit, përzgjedhjes si edhe zhvillimit të mobilitetit. Megjithatë, motivimi më i mirë është mbështetja që UET ofron si institucion, përmes strukturave të reja dhe lehtësirave të krijuara për studentët Erasmus.