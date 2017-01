Votimi elektronik – ose kronikë e një humbjeje të paralajmëruar

Nga Milena Harito*

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar për mediat se mënyra e vetme që të mos vidhen zgjedhjet është aplikimi i votimit dhe i numërimit elektronik, i cili sipas tij është i thjeshtë, i pamanipulueshëm, i provuar dhe plotësisht i realizueshëm.

Në këto javë të ftohta, pas një sërë dështimesh në zgjedhje, pas një varg piruetash ditore në qëndrimet politike, pas ca gabimesh në përkthim dhe plot protestash në letër, pakkush edhe nga radhët e opozitës beson në çfarë thotë kryetari formal i PD. Nuk besoj as se vlen t’i kujtojmë që edhe procesi më i thjeshtë, numërimi elektronik, nuk u realizua dot nga opozita e sotme atëherë në qeveri para zgjedhjeve parlamentare të 2013-s dhe kjo as në dy qarqe pilot, Tiranë dhe Fier.

Pa dashur të shtoj dëshpërimin e mbështetësve të opozitës për lidershipin e partisë së tyre, që praktikisht shpall humbjen 4 muaj para zgjedhjeve duke u përpjekur ndërkohë të ndërtojë alibinë në vend që të punojë për fitoren, po marr përsipër sidoqoftë të sjell disa elemente faktuale mbi votimin e numërimin elektronik.

Të dallojmë së pari, procese të ndryshme: autentifikimin elektronik të votuesve, votimin në sisteme elektronike por në qendrat e votimit, numërimin elektronik dhe së fundi, procesin më kompleks, votimin online në distancë.

Votimi online, pra në distancë përdoret aktualisht në Estoni, një ndër vendet me infrastrukturën digjitale më të zhvilluar në botë, por nga një pjesë ende minoritare e votuesve dhe në asnjë rast si sistem i vetëm ekskluziv votimi. Përdoret gjithashtu në zgjedhjet parlamentare nga një pjesë e francezëve që jetojnë jashtë Francës, por përsëri nuk është i detyrueshëm.

Votimi online nëse do të gjente konsensus të plotë politik dhe mbështetje nga OSBE/ODHIR do të ishte një mundësi e jashtëzakonshme transformuese për Shqipërinë, që ka sot gati 1/3 e qytetarëve të saj me banim jashtë territorit të Republikës dhe do t’i jepte kështu zgjidhje një problemi real. Por mbetet aktualisht pak i përdorur në botë dhe ka një problem thelbësor: vështirësinë e garantimit të personit real që voton në distancë.

Kërkesat e opozitës duket se i referohen votimit me sisteme elektronike në qendrat e votimit dhe jo votimit online, për aq sa këto kërkesa mund të konsiderohen konsistente dhe të artikuluara qartë.

Le të shtrojmë pyetjen e duhur. Cilit problem aktual do t’i jepte zgjidhje votimi në sisteme elektronike në qendrat e votimit?

Do të pakësonte kohën e nevojshme për votim? Jo me siguri do ta shtonte për shkak të përdorimit të teknologjisë dhe asistencës së nevojshme për një pjesë të votuesve.

Do të ulte gabimin e mundshëm? Jo, me elektronikë ose jo, gjithnjë votuesi mund të shkruajë gabimisht në kutizën e gabuar.

Do të eliminonte blerjen ose fotografimin e votës ? Jo, blerja gjithnjë do të ishte e mundur, fotografimi i ekranit elektronik po ashtu.

Do të eliminonte çështjen e personave që eventualisht me pagesë nuk shkojnë të votojnë? Jo.

Do ta bënte votën të pamanipulueshme? Po kujtoj rastin e Holandës, e cila në 2008 e ka hequr sistemin e votimit elektronik pasi shërbimet sekrete provuan se makinat e votimit në qendrat e votimit ishin vulnerabël kundrejt ndërhyrjeve nga palë të treta. Sigurisht për këtë risk mund të gjenden zgjidhje teknike, por me investime me kosto të rëndësishme dhe për një përfitim të paqartë i cili mbetet për t’u dakordësuar.

Në plot vende votimi elektronik përdoret kryesisht për votime të hapura, siç ndodh edhe në sallën tonë të parlamentit çdo të enjte, ose për zgjedhje sindikale, zgjedhjet brenda partive (Francë) etj.

Që në vitin 1994 në Belgjikë rreth 20% e votuesve kanë përdorur një sistem elektronik. Me sistemet e vitit 1994, që sot mund të konsiderohen prehistorike në fushën e teknologjisë. Kjo sepse besueshmëria e procesit nuk është dhe nuk mund të jetë çështje teknologjie. Besueshmëria e procesit dakordësohet midis palëve, në Kodin Zgjedhor dhe duhet të jetë e kontrollueshme në letër ose në sistem elektronik. Teknologjia ndihmon, por asnjëherë nuk rregullon një sistem nëse ai nuk është paraprakisht i mirorganizuar.

Së fundi, shkurt diçka për autentifikimin dhe numërimin elektronik.

Autentifikimi i të gjithë votuesve me shenjat e gishtave përveçse me kartën e identitetit mund të sillte një element suplementar sigurie. Por cili është problemi real për të shtuar përsëri kosto masive? A ka patur vërtet probleme verifikimi të votuesve kur ata janë në listat e zgjedhësve, vijnë me kartë identiteti dhe verifikohen nga komisionerët e të gjitha palëve në dritë të diellit? Sa raste problematike ka patur që do të justifikonin këto kosto?

Ndër gjithë këto sisteme të sipërpërmendura, numërimi elektronik është ai që përdoret më tepër aktualisht edhe në disa vende të tjera dhe që do të përkonte me një nevojë reale në Shqipëri për të shpejtuar procesin. Me një sistem elektronik numërimi të fletëve të votimit, rezultati del më shpejt por fletët e votimit janë gjithmonë aty të kontrollueshme dhe të rinumërueshme.

Për ta mbyllur, një proces elektronik është gjithnjë më misterioz, frymëzon shumë lehtë frikëra, fantazma dhe teori komplotesh. Verifikimi i fakteve është gjithashtu më kompleks dhe mbështetet te persona të specializuar.

Në këtë kuptim diskutimi mbi sistemet elektronike në votim duhet të jetë i bazuar në konsensus të plotë politik dhe me garancinë e ekspertëve të OSBE/ODHIR, sepse ndryshe rrezikon t’i hedhë benzinë zjarrit, me historitë e rënda që votimet mbajnë mbi supe në këto krahinat tona, që nga manipulimi masiv i zgjedhjeve parlamentare të majit 1996 deri te 10 votat e rinumëruara në 2011 në Tiranë.

Nëse e gjejmë këtë mbështetje e konsensus, hajde të fillojmë punën që sot dhe mbase ia dalim numërimit elektronik për zgjedhjet e 2019-s, madje edhe votimit online në distancë, duke iu kthyer njëherazi të drejtën e votës shqiptarëve të diasporës.

*Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike