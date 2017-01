‘Vilë’ majë një pallati… kjo super-shtëpi në Tiranë të lë pa mend

Foto 1 nga 13

Kur shikojmë apartamente të tilla vihemi në dilemë nëse është më mirë të kesh një vilë apo një penthouse. Çdo gjë që mund të dëshirosh e gjen aty: pamje të pakufizuar nga Kopshti Botanik (Tiranë), verandë për shlodhje dhe argëtim, katër dhoma me garderobë, sallon i bollshëm për jetë cilësore, kuzhinë me paisje moderne, izolim termik, tavane me gips, kondicionim qendror, mobilje elegante dhe detaje të tjera pafund.

Asgjë nuk është kursyer për paisjen e saj dhe ndjesia e luksit të rrethon nga të gjitha anët. Përse të punësosh një arkitekt kur mund të blesh shtëpinë e një arkitekti?

Penthouse ndodhet në katin e sipërm të një pallati gjatë Rrugës Kodra e Diellit, në një nga zonat më ekskluzive të Tiranës.

Perfekte për njerëz që duan hapësirë dhe ata që ftojnë shpesh miqtë për party…