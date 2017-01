Video/ Vjen rulot-i super luksoz… edhe me helikopter mbi çati

Foto 1 nga 19

Kompania amerikane Furrion, e cila prodhon produkte luksoze, ka projektuar një shtëpi luksoze me rrota, me vlerë 2.5 milionë dollarë. Bëhet fjalë për konceptin e një ruloje që nuk është ende në shitje, por që thuhet se ka vlerën e 2.5 milionëve.

Autobusi i quajtur “Elysium RV”, është 14 metra i gjatë e 2.4 metra i gjerë. Ai është aq luksoz sa që ka edhe helikopterin e vet, si dhe xhakuzin në kabinë. Brenda po ashtu ka 3 ekrane të gjerë tv, një banjë të zgjuar dhe një sistem detar me sistem audio.

Kur koha është e mirë nga jashtë, tavani i tij është perfekt me një sipërfaqe prej druri, një vaskë të madhe me ujë të nxehtë, xhakuzi, e një sistem shumë të mirë audio për muzikë, e po ashtu edhe me një zonë uljeje për helikopter.

Sigurisht zona e uljes së helikopterëve pa një helikopter të vetin, do të ishte e padobishme, dhe për këtë RV vjen me një helikopter për dy persona Robinson R22, që është perfekt për një shëtitje rreth zonës ku gjendet autobusi, si dhe për të shmangur trafikun rrugor.