Video/ Obama preku të pasmet e Melania Trump?

Foto 1 nga 2

Një fotografi e ish- presidentit Obama ku duket sikur ai ka prekur nga të pasmet bashkëshorten e Donald Trump është shpërndarë nga mijëra persona në internet.

Këta të fundit kanë ironizuar Obamën, figurën e tij si president i SHBA.

Por një sy i stërvitur e kupton kur fotoja është e modifikuar dhe kur jo. Nëse do ta shikoni me vëmendje fotografinë, vihet re që dora e ish- presidentit është më lart dorës e bashkëshortes së tij Michele, por ajo është fshirë duke e lënë paksa blur këtë zonë. Në këtë video ju do të shikoni, se si qëndron e vërteta.