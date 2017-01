Video/ Makina bie nga trageti në mes të detit

Një makinë tip fuoristradë është filmuar duke rënë nga një traget në ishullin Fraser, Australi në datë 31 Dhjetor. Makina ishte marrë me qira nga disa të rinj që udhëtonin me çanta mbi shpinë duke eksploruar botën. Në makinë fatkeqësisht ndodheshin pasaporta, celularë, karta bankare dhe sende të tjera me vlerë.

Fatmirësisht në makinë nuk gjendej asnjë njeri brenda në momentin që ra në ujë, rreth orës 10 të mëngjesit. Djemtë të cilët nuk ishin në gjendje të mirë ekonomike, udhëtonin me çanta në shpinë drejt ishullit për të pritur ardhjen e Vitit të Ri. Pamjet filmike në vijim të publikuara nga kanali 9 News Brisbane, tregojnë momentin në të cilin makina bie nga trageti dhe zhytet në ujë.