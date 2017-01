Vendi ideal për të bërë sex sipas shenjave të horoskopit

Mesa duket te vendi ku preferoni të bëni seks ndikon edhe shenja juaj e horoskopit.

Si më poshtë të gjitha shenjat, hidhini në sy nëse ju përshtatet me shenjën tuaj:

1. Dashi

Njerëzit që i përkasin kësaj shenjë duan gjëra të ndryshme dhe dhoma e zhveshjes do ishte ideale për ta.

2. Demi

Demat i duan gjërat e mira në jetë dhe ana materiale ka rëndësi për ta. Kombinimi i seksit me kënaqësinë është gjëja më e mirë për demat. Ata duan një vend romantik për seks, nuk duan vende ku rrezikojnë që të tjerët t’i shohin.

3. Binjakët

Binjakët nuk i duan vendet e vogla dhe pëlqejnë hapësirën. Rezervoni një dhomë hoteli jo vetëm për dy persona dhe sigurohuni të ketë një pamje të bukur.

4. Gaforrja

Gaforret kanë shumë imagjinatë. Ata preferojnë tualetin e vendeve ku ndodhen. Ata e duan shumë ujin, pra dushi, ose pishinat do ishte vendi ideal për ta.

5. Luani

Luanët janë kreativë dhe shumë pasionantë si partnerë. Përpiquni të bëni diçka ndryshe në krevat me ta. Një tjetër vend që mund të habiteni është edhe teatri. Luanët mund të rrezikojnë, nëse askush nuk është pranë jush. Sigurohuni mos të përfundoni të filmuar nga dikush!

6. Virgjëresha

Virgjëreshat duan ta bëjnë partnerin e tyre të lumtur dhe duan të bëjnë seks sa më të mirë me të. Ato e pëlqejnë shumë natyrën, prandaj një park në mbrëmje, në qiell të hapur do ishte seksi ideal për virgjëreshat.

7. Peshoret

Peshoret janë shumë socialë dhe duan të jenë të rrethuar me njerëz. Ata duan një vend të rehatshëm dhe relaksues. Seksi në plazh do ishte ideal për to.

8. Akrepi

Akrepët janë shenja më pasionante e horoskopit. Janë në kërkim të eksperiencave të ndryshme në seks. Akrepët guxojnë shumë dhe seksi në avion do ishte një ndër aventurat e tyre.

9. Shigjetari

Shigjetarët janë shumë energjikë dhe duan gjëra të reja. Ata janë shumë kuriozë rreth kënaqësive që mund të sjellë diçka e re. Seksi në zyrë, pra në orarin e punës, do ishte perfekt për ta dhe do i bënte më produktivë.

10. Bricjapi

Bricjapët mund të jenë seriozë në jetën e përditshme, por kur vjen puna te seksi, ata të surprizojnë. Ata janë dominantë në seks dhe një klasë boshe në ndonjë shkollë do ishte vendi i duhur për ta, për t’u ndjerë jo më ai personi me rregulla.

11. Ujori

Ujorët janë të hapur ndaj gjërave të reja në jetën seksuale. Ata nuk e kanë problem të bëhën “pis”, prandaj një vend publik nuk do ishte problem për të bërë seks, nëse do e ndjenin.

12. Peshqit

Peshqit janë: emocionalë, romantikë dhe artistë. Sipas intv.al një vend si libraria do ishte vend i duhur për të bërë seks të paplanifikuar me një peshk. Është vend i qetë dhe romantik.