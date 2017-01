Vajza nga Vlora që ‘çmend’ politikanët e Tiranës, ja sesioni i fotove epsh-ndjellëse…

Foto 1 nga 25

Iva Aliko është një vajzë 23-vjeçare vlonjate e cila jeton në Tiranë. Ka bërë disa këngë që ndoshta shumë pak shqiptarë mund ta dinë se ekzistojnë. Zë i talentuar?! Nuk është aspak habi që në mesin e vajzave që bëjnë videoklipe për të ‘reklamuar’ trupin e tyre dhe jo zërin (që nuk e kanë) të jetë edhe Iva Aliko.

E ftuar në “Zonë e Lirë” Iva është bërë pjesë e lojës “In bad with (në shtrat me), ku në kalimin njëra pas tjetrës të fotove të politikanëve shqiptarë, Iva duhej të zgjidhte se me cilin prej tyre do të donte të kishte marrëdhënie seksuale dhe cilin prej tyre do të përjashtonte si mundësi.

Por problemi nuk ishte në përgjigjet e saj, por në faktin se Iva thuajse nuk njihte asnjë nga politikanët që shfaqeshin në ekran përmes fotove.

Taulant Balla i pari i shfaqur në foto qëlloi me fat. Kjo pasi Iva i dinte emrin, por tha se nuk do të flinte me të.

Nard Ndoka, i njëjti fat. E njihte, por jo aq sa për ta preferuar në shtrat.

Arben Ahmetaj, ministri shqiptar i Energjetikës, mjaft aktiv në politikë dhe i shfaqur shpesh në ekran, nuk i thoshte asgjë Iva Alikos. “Nuk e njoh”, – u shpreh ajo. “Tigër i thonë”, – u shpreh moderatori Arjan Çani. E pavarësisht kësaj, këngëtares vlonjate nuk ju duk mjaftueshëm sa për të dashur të shkojë me të.

Arben Ristani, deputetin demokrat që Iva goditi në shenjë duke i gjetur emrin pa asnjë ndihmë nga moderatori Arjan Cani, 23-vjeçarja do e shihte si një partner të mirë në krevat. Pas tij, Iva zgjodhi si partnerë të mundshëm edhe liderët, Edi Rama, kreun demokrat Lulzim Basha dhe kreun e LSI-së Ilir Meta.

Saimir Tahiri, ministri i Brendshëm të cilin Iva e njohu, nuk ishte në guston e saj. Sipas vlonjates, ai është minor! Në fakt Iva donte të thoshte fëminor, por deri në ndërhyrjen e Çanit, besonte se një fytyrë fëminore, shprehej përmes fjalës “fëminor”.

Me shfaqjen e fotove të politikanëve, Çani, i cili kuptoi se bukuroshja 23-vjeçare nuk i njihte më shumë se gjysmat e tyre, “luajti” pak me këtë pjesë.

Shfaqet fotoja e ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj…Iva Aliko: Ma kujto pak emrin për momentin. Cani thotë vetëm emrin: Ilir…Iva ‘ngel në klasë’, nuk gjen mbiemrin.

Shfaqet foto e zëvendëskryeministrit Niko Peleshi…Iva Aliko: Nuk e njoh. Cani: Është njeri i urtë, zv. i Ramës.

Shfaqet fotoja e deputetit të PS Pandeli Majko (ish-kryeministër)…Iva: Më thuaj emrin e parë se jam keq me emrat…Cani thotë vetëm gërmën “P”…Iva Aliko “godet”: Pandeli Majko

Shfaqet fotoja e deputetit demokrat Gerd Bogdani. Iva: E njoh po emri s’më vjen ndërmend. Cani: (duke bërë ironi) Hë mo kush është thuaj pra..pfff….

Shfaqet fotoja e deputetit të LSI-së Vangjel Tavo – Iva Aliko nuk e njeh…Cani përpiqet ta ndihmojë duke i thënë vetëm emrin: Vangjel… Iva përgjigjet: Vangjel Dako.

Në fakt, sa për të ndihmuar Ivën, po kujtojmë se Dako është mbiemri i kryetarit të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako.

Dashamir Peza, Flamur Noka, Eduard Selami, Damian Gjiknuri, Gent Strazimiri, ishin disa nga emrat e politikanëve përballë të cilëve Iva Aliko mbeti pa fjalë. Jo për faktin se i sheh si meshkujt e duhur në shtrat, por edhe më thjeshtë! Ajo nuk e ka idenë se kush janë!/Express/