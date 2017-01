Tiranë/ Sherr i paparë, vajza godet dhe shan me ‘libër shtëpie’ pensionistin…

Ka dalë për të nxjerrë të birin për të luajtur, por është përballur me një skenë që e ka tronditur. Një prind ka dërguar pranë redaksisë së “JOQ” një video, ku një vajzë përleshet me një të moshuar dhe më pas shpërthen në fjalë të ndyra ndaj tij.

E gjitha sepse i moshuari mbrojti mbesën nga qeni i vajzës duke u munduar ta largojë, por ky veprim e ka nxehur keq pronaren e kafshës.

Edhe pse në një moshë të thyer, vajza nuk mundohet të sqarohet me qetësi, por siç duket në video e godet të moshuarin. Më pas i ndan një djalë, por përsëri e reja që zotëron qenin nuk ndalet me kaq.

Ajo ulëret me fjalë nga më të ofendueset edhe pse aty pranë kishte fëmijë. E gjithë skena është filmuar nga një prind, i cili sqaron më poshtë se si lindi “konflikti” në fjalë:

“Përshëndetje JOQ! Dje paradite, te stadiumi “Dinamo”, isha me djalin e vogël ku me disa moshatarë të tij, 7-8 vjeç, ku në mes dhe një gocë, shoqëruar nga gjyshi tyre, po luanin me top. Në një moment, një qen, i lëshuar nga kjo zonja afrohet dhe tremb vajzën e vogël dhe merr topin e fëmijëve. Gjyshi çohet dhe mundohet të mbrojë fëmijët, duke spostuar qenin dhe duke marrë topin. Reagimi gocës, më mirë shifeni dhe dëgjojeni vetë… Plaku mbron vajzën e vogël, godet qenin dhe pastaj shpërthen vajza. I ndau një djalë që ndodhej aty. Në videon e parë, ku fillimisht vajza e sulmon fizikisht xhajën, duket qartë që qeni është i lëshuar. Pasi dikush i ndau, vajza e kapi qenin, e lidhi ne litar dhe u rikthye për të sharë dhe ofenduar”./JOQ/