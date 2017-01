Të filozofosh në shpellë

Nga Klementin Mile

Në historinë e filozofisë është i famshëm miti i shpellës, i formuluar nga filozofi grek Platoni. Ky mit tregon për një shpellë që gjendet thellë nën tokë. Në fund të shpellës janë disa të burgosur, të kthyer me fytyrë nga muri dhe të lidhur me zinxhirë. Pas të burgosurve ndodhet një shteg ku kalojnë njerëz dhe gjëra të tjera. Pas këtij shtegu digjet një zjarr i madh dhe ende më larg është hyrja e shpellës, që ndriçohet nga drita e diellit. Të burgosurit janë lidhur në atë mënyrë që e kanë të pamundur ta rrotullojnë kokën. E vetmja gjë që mund të shihet prej tyre është muri në fund të shpellës, ku bien hijet e njerëzve dhe gjërave që vazhdojnë të ecin mbi shtegun e ngushtë. Meqë të burgosurit nuk arrijnë të perceptojnë gjë tjetër përveç këtyre hijeve, ata i marrin hijet si gjëra reale dhe madje edhe praktikohen për t’u bërë sa më të aftë për të zbuluar rregullsitë e kalimit të hijeve të ndryshme, për të parashikuar se kur do të vijë hija tjetër e kështu me radhë.

Por ndodh që njëri nga të burgosurit arrin të çlirohet nga zinxhirët. Ai drejton trupin me mundim, rrotullohet me përpjekje të madhe dhe zbulon shtegun, njerëzit që kalojnë, gjërat dhe zjarrin. Ai zvarritet deri te dalja e shpellës. Më në fund del jashtë. Në fillim drita e diellit e verbon aq shumë sa nuk sheh asgjë. Por pak nga pak dhe gradualisht ai mësohet me dritën e diellit. Vjen momenti kur ai aftësohet të shohë edhe vetë diellin. Tashmë i burgosuri i dikurshëm e kupton që kjo është bota reale, ajo jashtë shpellës, ku nuk ka hije, por gjëra të vërteta. I mrekulluar nga zbulimi i tij, ai vendos të kthehet në shpellë për të çliruar të tjerët. Por aty vazhdon e njëjta lojë me hijet, ku disa nga të burgosurit tregohen më të zotë për t’i dalluar se të tjerët dhe, në këtë mënyrë, fitojnë respektin e tyre dhe status më të lartë. Çlirimtari e gjen veten në errësirën e shpellës dhe nuk dallon asgjë aty brenda. Ai i ka humbur zakonet e botës së hijeve, tregohet më i ngathët dhe më i paditur se të tjerët dhe prandaj bëhet objekt talljeje. Platoni e përfundon mitin e shpellës me këtë pyetje-përgjigje: “Po nëse ndokush do të provonte t’i çlironte të burgosurit dhe t’i udhëhiqte sipër, jashtë shpellës, a nuk do ta vrisnin sapo t’u jepej rasti? Sigurisht”.

Çlirimtari, në mitin e shpellës, është filozofi. Fati i filozofit, i atij që synon t’i çlirojë të burgosurit duke iu treguar të vërtetën, është vdekja. Historia në fakt është e mbushur me shembuj filozofësh të vrarë dhe persekutuar në mënyra nga më të ndryshmet. Por vdekja e filozofit, si fat i çlirimtarit, nuk ka pse të jetë thjesht dhe vetëm fizike, si në rastin e Sokratit që u detyrua të pijë kupën e helmit të mbushur nga bashkëqytetarët e tij (lexo: shpellarët e burgosur). Vdekja e filozofit mund të jetë edhe simbolike. A është më e vështirë përballja me vdekjen fizike, apo përballja me pranisë konstante të vdekjes gjatë ekzistencës? Dhe jo përballja me vdekjen në kuptimin fizik të saj, por degdisja në pafuqi të plotë e vetë esencës së filozofit. Asgjë filozof nuk ka arritur ta shmangë fatin e kësaj vdekjeje në shpellë.

Sot helmi për filozofin është edhe më tepër helmatisës, pasi është më i fshehur dhe më dinak. Helmimi nuk ndodh përmes dëmeve të jashtme të dukshme për syrin, as përmes sulmit dhe betejës, të cilat, kështu do të linin mundësinë e një rezistence reale, mundësinë e matjes së fuqisë dhe prandaj mundësinë e çlirimit dhe të lartësimit të pushtetit. Helmimi ndodh nëpërmjet interesimit për filozofët e shpellës, në atë mënyrë që të gjithë i thonë njëri-tjetrit që këta filozofë duhen lexuar, ndodh duke shpërndarë çmime dhe nderime brenda shpellës, duke përfunduar me famë dhe admirim për ta. Sot helmimi ndodh duke e futur filozofin në rrethin e atyre që janë interesantë dhe për të cilët shkruhet dhe bëhen thashetheme; duke e futur në rrethin e atyre për të cilët, pak vite më vonë, askush nuk do të jetë më i interesuar. Në këtë mënyrë filozofi vritet qetësisht, bëhet i padëmshëm dhe jo kërcënues. Ndërkohë që është gjallë, ai e përjeton çdo ditë vdekjen e vet në shpellë.

Por filozofi duhet ta durojë gjithë këtë. Do ishte keqkuptim i vetes dhe i detyrës së tij po të largohej nga shpella. Të jesh i lirë, të jesh çlirimtar, do të thotë të veprosh së bashku në histori me ata njerëz që të bashkon natyra. Filozofi duhet të qëndrojë në shpellë me të burgosurit dhe me ata njerëz që aty vlerësohen si “filozofë”. Ai nuk duhet të tërhiqet as në ndonjë lloj superioriteti ironik, pasi kështu vetëm sa do të merrte pjesë në helmimin e vet. Vetëm duke e zotëruar këtë superioritet ironik, ai do të aftësohej për të përjetuar një vdekje të mirëfilltë në shpellë. Në fakt, detyra e tij nuk është të futet në debatet shpellare për hijet, as të fitojë konkurse me “filozofët” e shpellës, pasi numrat i ka gjithmonë kundër dhe është i destinuar të humbasë në çdo rast. Misioni i tij është të kapë qoftë edhe një person të vetëm dhe ta tërheqë, duke u përpjekur ta udhëheqë në udhëtimin e gjatë jashtë shpellës.

