Të fala drejtorit të radhës të shkollës

Nga Valbona Nathanaili

Në ditët e sotme, në rrjedhojë të zhvillimeve të reja dhe të shumta në shoqëri, përshkrimi i punës së drejtorit të shkollës është pasuruar me karakteristika e aftësi të shumta, që shpesh shkojnë përtej atyre që kërkohen për një drejtues të një kompanie apo biznesi. Akoma, sisteme të ndryshme edukimi nënvizojnë një a një tjetër karakteristikë, ose një a një tjetër aftësi. Por vlen të theksohet se pavarësisht ndryshimeve të mësipërme, të gjithë studiuesit bien dakord se drejtori i shkollës është faktor në krijimin e një klime pozitive e inkurajuese, ose negative e frenuese brenda shkollës, në krijimin e një vizioni të përbashkët për të ardhmen, ose në shkatërrimin e saj, në afrimin e çdo mësuesi në procesin e vendimmarrjes së shkollës, ose në izolimin e tyre. Kohëzgjatja e qëndrimit të drejtorit në krye të shkollës e shndërron këtë faktor në vendimtar. Sa më pak qëndrojnë drejtorët në krye të një shkolle, ose sa më shpesh ndërrohen, për më tepër kur vijnë nga mjedise që nuk kanë asnjë lidhje me komunitetin e shkollës, aq më frenuese bëhet puna dhe misioni i tyre, aq më mosbesues dhe të izoluar bëhen mësuesit. Dhe si gjithmonë haraçin e paguan shoqëria!

Në një pyetësor zhvilluar gjatë periudhës janar-qershor 2015, 487 mësuesve të punësuar me kohë të plotë në sistemin parauniversitar publik, që japin mësim në 10 shkolla me performancë më të mirë dhe 10 shkolla me performancë më të dobët, në Tiranë, Kamëz, Elbasan dhe Shkodër (me dijeninë e lejen e DAR/ZA-ve përkatëse), iu kërkua të raportojnë për qëndrueshmërinë e drejtimit të shkollës, sa i takon kohës së qëndrimit në post të drejtuesve të saj. Sipas të dhënave, 83.6% e mësuesve në të gjitha shkollat e marra në studim raportojnë se, drejtuesit e shkollës janë ndërruar disa herë gjatë kohës që ata janë në atë shkollë. Në shkolla me performancë të mirë kjo përqindje ka vlerën 83.7 %, ndërsa në shkollat me performancë të dobët është 83.5%. Sa i takon ekstremit tjetër të përgjigjes, pra, “drejtuesit e shkollës nuk janë ndërruar kurrë”, janë plotësisht dakord, me këtë pohim, 8.4 % e të gjithë kampionit dhe, ndarë sipas nivelit të performancës, përkatësisht, për shkollat me performancë të mirë janë plotësisht dakord 7.2 %, ndërsa në shkollat me performancë të dobët janë plotësisht dakord 10.2 %.

Gjatë kohës së zhvillimit të pyetësorit, pothuaj në të gjitha shkollat e cituara më sipër, drejtorët e shkollave ishin të rinj. Përvoja e tyre si drejtues në shkollë fillonte nga tre muaj deri në një vit më parë të emëruar në atë post, ndërsa pjesa më e madhe e kishin për herë të parë punën si drejtor shkolle. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për drejtuesit e DAR/ZA. Në Shkodër, ishin ndërruar tre drejtorë DAR. Po ashtu edhe në Tiranë. Një rrjedhojë tjetër e paqëndrueshmërisë së drejtuesve në post është raportimi që mësuesit bëjnë për artikullin që lidhet me specifikimin e një reforme që po zbatohet në shkollë. Sipas të dhënave, 47.9% e mësuesve në shkollat me performancë të mirë dhe 78.2% e mësuesve në shkollat me performancë të dobët (ose 60.9% e totalit), raportojnë se në shkollën e tyre nuk po zbatohet asnjë reformë.

Në një raport vlerësimi hartuar nga ISHA në vitin 2013 për klimën e etikën, si dhe kujdesin ndaj nxënësit në disa shkolla shqiptare, për një nga shkollat e inspektuara konstatohet se “ka mungesë bashkëpunimi ndërmjet drejtorit të shkollës dhe zv/drejtoreshës. Për rrjedhojë zv.drejtoresha nuk ka marrë pjesë në hartimin e planit vjetor të shkollës dhe është mënjanuar në ushtrimin e kompetencave të saj. Mungesa e këtij bashkëpunimi është reflektuar në mosfunksionimin me efikasitet të stafit pedagogjik të shkollës”.

Problemin e ndërrimit të drejtorëve, si dhe të promovimit në këto poste të njerëzve jo të kualifikuar profesionalisht, nuk ka qenë në gjendje ta zgjidhë asnjë qeveri gjatë këtyre dy dekadave të fundit, – media vizive ka bërë publike shumë episode të tjera, degjeneruese për arsimin, të cilat lidheshin pikërisht me drejtorët “e rinj” të emëruar nga politika. Sa më shumë ndërgjegjësohet shkolla dhe shoqëria për rolin e ri që ka fituar drejtori i shkollës, aq më shumë politika e përdor këtë post si kartë për të shpërblyer ndere apo favore politike, – të gjitha këto në kurriz të ecjes përpara të shkollës.