Sythe të antropologjisë politike

Nga Albert P. Nikolla

Libri “Udhëheqja ushtarake, globalizimi dhe rasti i Shqipërisë” është ndër librat më interesantw që kam lexuar kohët e fundit. Duhia e komunizmit ka përcjellë kulturë dhune ndër shqiptarë e në këtë kwndvwshtrim pamje, rol të madh ka pasur ushtria. S. Lleshi ka arritur të bëjë një analizë të historisë së ushtrisë shqiptare krejt përkthjelluese duke e parë atë në të gjitha aspektet e saj ideologjike, kulturore, historike e antropologjike. Pikërisht përmasa e fundit më interesoi fort pwr tw evidentuar disa elemente të antropologjisë politike. Prej studimeve në Shqipëri mezi kujtoj orët e leksioneve, por nuk mundem të harroj kurrsesi orët e zborit. Motoja e përhapjes masive të zborit për gjithë shtresat e popullsisë ishte: “Çdo qytetar është ushtar e çdo ushtar është qytetar”! Ishin ndoshta momente interesante shoqërizimi, por edhe papritesa rinore kishte rol të madh. Zbori nxirrte në pah dashurinë për armën që çdo shqiptar e ka si “gjen shënjues” në hartën e vet gjenetike, por leximi i këtij libri e futi mbamendjen time rreth zborit në një hulli përjetimi të dhunës e frikës që ushqente rregjimi përditë për gjithë shqiptarët.

Në botimin e tij “Fenomenologjia e pushtetit”, Heinrich Popitz shtjellon katër elementet themelore të ushtrimit të pushtetit qysh prej zanafillës së tij: autoriteti, mbizotërimi, dhuna dhe teknika. Besoj se nuk mund të ketë një analizë përmbyllëse të misterit antropologjik komunist të ushtrimit të pushtetit pa marrë në analizë historinë e ushtrisë shqiptare, pasi ajo është e lidhur ngushtë me të paktën tre prej këtyre elementeve: autoritetin, mbizotërimin dhe sidomos me dhunën.

Që në hyrje të librit autori dëshmon se studimi tij është futur nw brazdën antropologjike:

“Karriera ime e gjatë ushtarake më ka bërë të njoh mirë dy kategori të rëndësishme: në fillim teknikën e ndërlikuar të radarëve e më vonë natyrën edhe më të ndërlikuar të njerëzve”. (Udhëheqja ushtarake, globalizimi dhe rasti i Shqipërisë, f, 15).

Kjo ishte nxitja e parë përgjatë leximit të librit që më intrigoi pa masë për të hulumtuar gjurmët antropologjike në të: natyra e ndërlikuar e njeriut që me gjithë petkat jeshile ushtarake, mbetet një person qw jeton dramën e diktaturës në mënyrë të dyfishtë: edhe si objekt, edhe si subjekt i dhunës. Ushtria popullore shqiptare duhej të siguronte lirinë e vendit, por në të vërtetë siguronte vazhdimin e robërisë komuniste. Pamundësinë e ushtrisë shqiptare për të përmbushur misionin e vet bazik autori e shpjegon që në fillim:

“Ushtritë e suksesshme, ato që i shërbejnë lirisë së popullit dhe vendit të tyre, nuk mund ta kryejnë këtë mision të rëndësishëm nëse lirinë nuk e kanë parim dhe gjendje të brendshme themelore për vete dhe për njerëzit e tyre” (po aty, f. 18).

Duke qenë se dhuna është një ndër instrumentet më themelore të pushtetit, edhe instrumentalizimi i ushtrisë ishte një ndër preferencat më të theksuara të regjimit:

“…sado e ndryshme të duket apo sado e larmishme të pasqyrohet lufta në kohën tonë, …, përsëri ajo mbetet politikë që shfaqet në trajtën e dhunës”. (po aty, f.62).

Jemi pra përpara pohimit të qartë se lidhja e ushtrisë me dhunën, e për rrjedhojë me politikën, është evidente. Por ajo çka na intereson më shumë bazohet në faktin se lidhja e ushtrisë me dhunën në vendet diktatoriale e çon ushtrinë drejt dhunës kundër popullit, jo kundër armikut! Mund të përmenden përdorimet e ushtrisë gjatë diktaturës për persekutime masive, burgosje apo pushkatime të kundërshtarëve politikë. Edhe zona e Bllokut asokohe nuk ruhej nga forcat e rendit, por nga ushtria. Gjë që krijonte idenë e shtetrrethimit. Anemes Shqipërisë nuk kishte vend ku të mos dukej hija e rëndë e ushtrisë: tanke, bunkerw, topa kundwr-ajrorë, deri edhe shtyllat e vreshtave kishin një majë të mprehur hekuri për të vrarë desantët parashutistë! Ushtria ishte jo vetëm mjet i ushtrimit të dhunës, por sidomos mjet i dhunimit psikologjik të popullit me qëllim formimin e “njeriut të ri” e të bindur! Edhe përsa i takon çështjes së autoritetit libri sjell risì interesante. Tendenca e respektit të autoritetit reflektonte natyrën tribale të politikës shqiptare edhe në ushtri. Çdo pushtet duhej të ishte i përqendruar të Sekretari i Parë i Partisë (kryetari i fisit!). Madje Sekretarit të Parë edhe gradat e oficerëve i dukeshin kërcënim i pushtetit të tij, ndaj edhe vendosi ti hiqte! Heqja e gradave, para se të ndodhte në ushtritë kineze dhe shqiptare, mund t’u ndodhte vetëm robërve të luftës. Në fakt, në ushtrinë bihude shqiptare dukej sikur të gjithë ishin robër lufte.

Megjithë parullat se njeriu ishte kapitali më i çmuar (kapital, pra mall, jo person!), prapë shtypja dhe dhunimi sistematik i rregjimit nuk kurseu as ushtarët e oficerët. Pwrvoja që ka pësuar ushtria shqiptare gjatë komunizmit ka pak gjasa t’i ketë ndodhur ndonjë ushtrie tjetër. Dukuria ndjellakeqe e degradimit masiv (heqjes së gradave) e vitit 1966 ishte fyerja më e madhe që mund t’i bëhet një profesioni. Madje edhe ushtria kineze, nga ku u mor shembulli i heqjes së gradave, i riktheu ato në vitin 1984. Kjo marrakotje dramatike jo vetëm cënonte drejtpërdrejt dinjitetin e ushtarakëve, por degradonte krejtësisht edhe efekshmërinë e drejtimit të ushtrisë duke sjellë përsëri në plan të parë figurën e komisarit politik e për rrjedhojë: “fillimin e periudhës së çorientimit shekullor të forcave të armatosura” (po aty. f, 307).

Ndoshta heqja e gradave të ushtarakëve mund të ketë qenë edhe përgjigje e fiksidève (obsesioneve) të diktatorit, por një arsyetim antropologjik na shtyn drejt një paralelizmi kulturor me mënyrën se si ushtrohet pushteti dhe si drejtohen partitë politike sot, ku përveç kryetarit, të gjithë figurave të tjera politike brenda partive u janë hequr “gradat”! Të gjitha figurat politike poshtë kryetarit janë një farë soj “komisari politik” që ndjek me përpikmëri vijën e partisë (kryetarit!). Anëtarët e partisë janë një grumbull njerëzish (ushtarësh!) që presin vetëm direktivat e partisë që të japnin votën e tyre “plumb për armikun”. Ngjan si e pabesueshme për një libër mbi ushtrinë, por ideja që përshkon gjithë kapitujt e tij është respekti dhe edukimi me lirinë. Duke i bërë analizën dramës së ushtrisë shqiptare, autori evidenton fort nevojën e lirisë së anëtarëve të ushtrisë si garanci për të ruajtur lirinë e të tjerëve: “Një institucion, i cili ofron liri për anëtarët e tij, mund të shërbejw edhe për mbrojtjen e lirisë së të tjerëve, ndërkohë që e kundërta mund të jetw e vërtetë” (po aty, f, 252). Edhe analiza e thellë e teorive moderne të drejtimit të ushtrisë, që autori kryen me pwrkujdesje shkencore, dëshmon se për garantimin e lirisë në ushtri duhet që njeriu të jetë në qendër të çdo paradigme drejtimi. Teoria e drejtimit “nëpërmjet misionit” është ajo që e garanton më së miri respektin e dinjitetin e çdo personi njerëzor në çdo shkallë të hierarkisë ushtarake. Mënyra se si drejtohet një institucion krijon edhe kulturën përkatëse e cila veprimin e saj nuk e redukton vetëm në kohën e ekzistencës së një institucioni të caktuar, por ka njw shtrije mw tw gjatw kohore. Në këtë perspektivë arsyetimi i autorit të librit është i drejtë dhe i ashpër: ushtria shqiptare ka vazhduar të udhëhiqet për një kohë të gjatë pas rënies së komunizmit me të njëjtën mendësi si në kohën e diktaturës. Rolin e Partisë së Punës e kishte zënë partia përkatëse në pushtet. Nisur nga këto premisa autori nxjerr pwrfundimin e vërtetë e njëherazi të dhimbshëm se ngjarjet e vitit 1997 kanë lidhje me degradimin e ushtrisë gjatë periudhës komuniste. Megjithëse i kam kushtuar shumë energji studimeve mbi komunizmin kjo qasje ishte risi për mua, por edhe shtysë për një thellim të mëtejshëm antropologjik mbi të bërat e të pabërat e asaj kohe: “Dështimi i FA në 1997-n ishte dështimi i mendimit ushtarak shqiptar të zhvilluar përgjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, mendim i cili nuk kishte arritur të pësonte ndryshime rrënjësore as gjatë viteve të para të sistemit demokratik”. (po aty, f, 346). Edhe betonizimi grotesk i vendit nga ana e ushtrisë së marrakotur, dëshmon për një gjurmë kulturore që nuk largohet lehtë edhe pasi hiqet për skrap hekuri i bunkerit. Atypari rri prapë hija e rëndë e bunkerit i cili, më shumë sesa të mbronte “çdo pëllëmbë tokë” të atdheut, kishte mision tutjen e njeriut dhe kkthimin e tij në “njeri të ri” që bindet prej frikës së dhunës. “Shenja e bunkerit” më shumë se çdo gjurmë tjetër kulturore, është e pranishme sot në arkitekturë me pallate pa kurrfarë shijeje estetike, në politikë ku secila parti ndërton “bunkerin” e saj ideologjik dhe nuk pranon asnjë arsyetim në të mirë të gjësë publike. Vetëm e mira e partisë ka përparësinë në çdo debat me “natyrë bunkeri”! Leximi i këtij libri, përpos interesit shkencor për studiuesit, shërben edhe për një thirramendje të çdo njeriu vullnetmirë për të hequr prej së pavetëdijshmes dhe mbamendjes çdo kujtesë trushkyese të dhunës, të mungesës së lirisë dhe të modelit të bunkerit. Ky libër shërben si mjet i vyer edukimi për të respektuar të vertetën. Guximin për të thënë të vërtetën autori i librit e ka paguar me largimin përfundimtar nga radhët e ushtrisë!